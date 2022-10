1.403 euros é quanto pagam, em média, os residentes que vivem em casas ou apartamentos arrendados no Luxemburgo. A conclusão é de uma sondagem da empresa de investimento e serviços imobiliários CBRE, citada pelo site Paperjam.

Atualidade em síntese 27 OUT 2022

Rendas no Grão-Ducado. Residentes pagam em média 1.400 euros por mês

1.403 euros é quanto pagam, em média, os residentes que vivem em casas ou apartamentos arrendados no Luxemburgo. A conclusão é de uma sondagem da empresa de investimento e serviços imobiliários CBRE, citada pelo site Paperjam.

O estudo foi realizado no primeiro semestre do ano e sondou 600 inquilinos. Em média eles pagam 1.400 euros de renda por mês mais 178 euros em contas, ganham entre 20.000 e 80.000 euros por ano. Cerca de 63% vivem em apartamentos, pouco mais de um quarto moram numa casa e os restantes habitam em estúdios e quartos para estudantes.



O inquérito revela também que menos de um quarto dos participantes paga menos de 1.000 euros por mês e 13% desembolsa mais de 2.000. Já os rendimentos mensais oscilam entre os 1.666 e os 6.666 euros. Sobre a composição dos agregados, 56% dos sondados dividem casa com um parceiro, ambos com rendimento. Já 37% vivem sozinhos e 7% dependem do rendimento do companheiro.

Quanto aos critérios tidos em conta na hora de procurar casa, o aspeto financeiro surge em primeiro lugar (77%), seguido da segurança (63%). A maioria dos sondados – 83% – gostaria de ser proprietária e não inquilina. Para 75%, esse não o caso devido a questões financeiras e dificuldades no acesso a empréstimos à habitação.

Preços das matérias-primas começam a descer

Após a subida causada pela invasão russa da Ucrânia, os preços das matérias primas estão agora a descer. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), a diminuição verifica-se desde o verão e deve-se a uma combinação de fatores. Em causa estão o aumento dos custos de armazenamento, a valorização do dólar e a redução da procura face às antecipações de recessão económica.

O Statec frisa, contudo, que a diminuição dos preços não é homogénea e dá três exemplos. Por um lado, os preços da energia mantêm-se acima dos níveis pré-guerra, refletindo as incertezas quando à situação energética na Europa. Também o preço das matérias-primas agrícolas regista uma ligeira subida desde o verão devido ao elevado custo dos fertilizantes, às más condições meteorológicas e ao efeito tardio do aumento dos preços da energia.

Por outro lado, os metais estão mais baratos do que antes da guerra, algo que se explica, em parte, pelo abrandamento do crescimento económico mundial.

Emprego no Luxemburgo continua a progredir

O emprego salarial continua a progredir no Luxemburgo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), o emprego conheceu um aumento de 0,8% no segundo trimestre deste ano. Comparando com o ano anterior, o aumento é de 3,6%.

As atividades especializadas e os serviços de apoio foram os setores que mais progrediram com um crescimento de 4,7%. Também as administrações e serviços públicos foram ramos dinâmicos com um aumento de 3,9%.

Note-se que o número de trabalhadores transfronteiriços aumentou mais que o dos trabalhadores residentes, 1,2% contra 0,6%.

Patrões. “Redução generalizada do tempo de trabalho é incompreensível”

A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) diz que a ideia da redução generalizada do tempo de trabalho é “incompreensível”.

Escutado pela Rádio Latina, o diretor do organismo, Jean-Paul Olinger, frisou que a medida – que está a ser estudada pelo Governo – não faz sentido num país onde a falta de mão de obra não para de crescer. Declarações para ouvir aqui.

Xavier Bettel recebe Bill Gates no Luxemburgo

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, encontrou-se esta quarta-feira com o fundador da Microsoft, Bill Gates, que visitou o Grão-Ducado a convite do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Segundo Bettel, ambos falaram das suas prioridades comuns e da situação geopolítica atual, das questões climáticas e energéticas e do papel da inovação na construção de um futuro mais sustentável".

O milionário norte-americano deslocou-se ao Grão-Ducado a convite do Banco Europeu de Investimento (BEI) para discutir o reforço da colaboração entre a Fundação Bill & Melinda Gates e a Breakthrough Energy, também fundada por Bill Gates, e a instituição financeira europeia, nos domínios do desenvolvimento humano sustentável, inovação, saúde e energia limpa.

Mais de 8 mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial em novembro

Um total de 8.312 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de novembro, menos 245 do que em outubro.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 94 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de novembro, de um total de 108 solicitações.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 94 pedidos acordados, 71 estão ligados a problemas de conjuntura e 15 a problemas estruturais. Oito pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Associação LUkraine lança campanha de angariação de fundos

A guerra na Ucrânia já perdura há oito meses. Para além da destruição de cidades inteiras e das mortes e feridos que a invasão russa tem provocado, a Ucrânia também lamenta a destruição de mais de 2000 veículos de socorro. Ao todo foram destruídos 1.671 camiões de bombeiros e 442 ambulâncias.

A associação luxemburguesa LUkraine lança uma campanha de angariação de fundos a nível mundial sob o lema “Ukraine is calling”. O objetivo desta organização, sediada no Luxemburgo, é de conseguir angariar 10 milhões de euros para investir em 112 novos veículos de socorro.

A associação espera assim recorrer à ajuda da população civil. Quem quiser apoiar esta iniciativa, basta fazer o seu donativo no site www.ukraineiscalling.com.

Acesso à mamografia melhorou mas só em alguns casos

O tempo de espera para a realização de uma mamografia não se tem alongado no Luxemburgo, sendo até mais curto do que há dois anos para os pacientes incluídos no programa de rastreio do cancro da mama.

Essa melhoria diz respeito, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, às pessoas elegíveis para o “programa mamografia”. Este dirige-se às mulheres entre 50 e 70 anos, afiliados à Caixa Nacional da Saúde, e residentes no Grão-Ducado. Essas mulheres poderão obter uma marcação, no melhor dos casos, em duas semanas no Hospital Robert Schuman, enquanto que no pior dos casos, o tempo de espera atinge os dois meses e meio no Centro Hospitalar do Norte (ChdN). Em 2020 os tempos de espera variavam entre duas semanas e quatro meses.

No entanto, os tempos de espera para obter uma marcação fora do rastreio previsto no programa, aumentaram. Há dois anos era preciso esperar 12 meses no Centro Hospitalar do Luxemburgo, sendo que agora o tempo de espera é de 18 meses. No Centro Hospitalar do Norte, o tempo de espera passou de cinco semanas a três meses e meio. Segundo a ministra Lenert, é possível obter uma marcação no espaço de uma semana caso o caso seja urgente e que essa indicação seja dada por um médico.

Quatro menores detidos em Dreiborn por tentativa de assalto em Kayl e Esch

O Ministério Público colocou quatro menores no centro de detenção de Dreiborn devido ao seu envolvimento em tentativas de assalto. Trata-se de uma medida provisória. Por falta de espaço, um suspeito ficou na unidade fechada, enquanto os outros três foram colocados na ala semi-aberta.

Segundo um comunicado, na terça-feira duas pessoas apresentaram queixa às autoridades policiais, por terem sido vítimas de tentativa de assalto com violência. Um caso ocorreu em Kayl e o outro em Esch-sur-Alzette.

Após a investigação, as autoridades identificaram os suspeitos e interpelaram os quatro indivíduos. Embora o Ministério Público fale em "tentativa de assalto", pelo menos um dos furtos deverá ter sido consumado, já que, no comunicado, as autoridades adiantam que "os objetos roubados foram encontrados e restituídos ao proprietário".

FC Porto apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões

O FC Porto apurou-se ontem para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao beneficiar do empate em casa do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen (2-2), na quinta jornada do Grupo C.

Depois de ter começado a fase de grupos com duas derrotas, o FC Porto somou ontem o terceiro triunfo consecutivo, ao golear na visita ao Club Brugge (4-0), ficando depois à espera de um deslize dos 'colchoneros' para chegar pela décima-terceira vez aos oitavos de final.

Com os resultados de ontem, o FC Porto tem nove pontos, menos um do que o Club Brugge, também apurado, e mais quatro do que o Atlético de Madrid e cinco do que o Bayer Leverkusen.

Sporting empata em Londres e fica a um triunfo do apuramento na 'Champions'

O Sporting empatou ontem a um golo em casa do Tottenham, em jogo da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ficando a um triunfo de se apurar para os oitavos de final.

Na última jornada, o Sporting precisa de um triunfo sobre o conjunto alemão para chegar à fase seguinte da Liga dos Campeões, com um empate a ser suficiente, caso o Tottenham pontue na visita a Marselha.

Futsal/Champions. Differdange vence primeiro jogo por 9-2

O Differdange venceu ontem o primeiro jogo da ronda de elite da Champions, em futsal. O clube luxemburguês derrotou o Skopia, da Macedónia do Norte por 9-2, no grupo 8.

No outro jogo do grupo, o Lucenec, da Eslováquia, e o Chrudim, da República Checa, empataram 2-2. Todos os jogos deste grupo decorrem até sábado, na Macedónia do Norte.

Esta quinta-feira, o Differdange volta a entrar em campo, às 17h, contra o Chrudim, e no sábado defronta o Lucenec, também à mesma hora. A fase final da Champions, com as quatro melhores equipas será disputada em abril de 2023.

Redação Latina | LUSA || Foto: Chris Karaba



