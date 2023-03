É no domingo que acontece um dos pontos altos do “Relais”: a cerimónia das velas, marcada para as 17:00.

“Relais pour la Vie” híbrido é este fim de semana

É no domingo que acontece um dos pontos altos do “Relais”: a cerimónia das velas, marcada para as 17:00.

A edição 2022 da corrida solidária contra o cancro “Relais pour la Vie” (Estafeta pela vida, em português) realiza-se este fim de semana, na Coque, em Kirchberg, mas também de forma virtual.

Que seja para prestar homenagem a um ente querido ou para apoiar alguém que enfrenta o cancro, os participantes poderão participar no d’Coque, mas também a partir de qualquer outro lugar no mundo.

As portas do pavilhão desportivo d’Coque abrem este sábado, pelas 17:30, seguem-se os discursos oficiais, os testemunhos de pacientes e o “Surviver & Caregiver Tour”, um dos momentos mais emocionantes do evento no qual doentes, sobreviventes e familiares dão a volta à pista do pavilhão.

Mas é no domingo que acontece um dos pontos altos do “Relais”: a cerimónia das velas, marcada para as 17:00. Nessa altura apagam-se as luzes do pavilhão e cumpre-se um minuto de silêncio, em memória dos que já faleceram, vítimas de cancro.

Este ano participam 250 equipas em presencial, compostas por 7.500 participantes. A estes juntam-se 210 equipas, ou seja 3.500 pessoas que vão participar de forma virtual um pouco por todo o país, mas também além-fronteiras.

Artigo: Susy Martins / Foto: Claude Piscitelli