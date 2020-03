A decisão foi tomada pela Fundação Cancro, promotor do evento anual, e segue-se a uma recomendação do Ministério da Saúde.

Relais pour la Vie cancelado devido ao coronavírus

A decisão foi tomada pela Fundação Cancro, promotor do evento anual, e segue-se a uma recomendação do Ministério da Saúde.

O Relais pour la Vie, o maior evento nacional de luta contra o cancro, foi hoje anulado. Em causa está o surto do novo coronavírus Covid-19.

A decisão foi tomada pela Fundação Cancro, promotor do evento anual, e segue-se a uma recomendação do Ministério da Saúde. Isto porque, a Estafeta pela Vida reúne todos os anos inúmeros pacientes oncológicos. Pessoas com o sistema imunológico fragilizado e que, por essa razão, constituem um grupo de risco.

A informação foi confirmada à Rádia Latina, esta manhã, por Alexa Valentin, da Fundação Cancro.

A Rádio Latina tem uma equipa inscrita para participar nas 24 horas do evento. Pedimos desde já desculpas por este cancelamento, alheio à nossa vontade.

O Relais pour la Vie iria realiza-se nos dias 21 e 22 de março, no pavilhão Coque, em Kirchberg.