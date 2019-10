Pouco depois de chegarem ao Luxemburgo, Phillipe e Mathilde foram ao Palácio Real cumprimentar a Grã-Duquesa que não os pode ir receber à estação.

Reis da Bélgica visitam Maria Teresa que está em convalescença

Pouco depois de chegarem ao Luxemburgo, Phillipe e Mathilde foram ao Palácio Real cumprimentar a Grã-Duquesa que não os pode ir receber à estação.

Os reis da Bélgica chegaram esta manhã ao Luxemburgo vindos de comboio, para uma visita de estado de três dias, e horas depois chegaram ao Palácio Real e foram visitar a Grã-Duquesa Maria Teresa, que por estar a recuperar de uma cirurgia ao joelho não os pode ir receber à estação. Nem os poderá acompanhar ao longo da estadia.



Os reis da Bélgica com os Grão-Duques do Luxemburgo. © Cour grand-ducale / Sophie Margue

Os reis Philippe e Mathilde e os Grão-Duques posaram para a fotografia que já colocaram nas redes sociais. Os dois casais são primos, por parte dos maridos.

A chegada ao Palácio Real onde Marie, de oito anos entrega um bouquet de flores à rainha Mathilde. © Cour grand-ducale / Marion Dessard

Na mensagem que acompanha a imagem os grão-Duques recordam que Maria Teresa foi submetida a uma cirurgia ao joelho, especificando agora que foi ao menisco. “A operação correu vem. As equipas da clinica d’Eich foram formidáveis”, escrevem. A Grã-Duquesa terá de ficar em convalescença durante algumas semanas embora “vá continua a trabalhar com as suas equipas”.