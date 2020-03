O monarca deixou a Tailândia no momento em que o número de casos confirmados de coronavírus está a aumentar.

Rei tailandês isola-se na Alemanha com 20 mulheres

O monarca deixou a Tailândia no momento em que o número de casos confirmados de coronavírus está a aumentar.

Maha Vajiralongkorn, atual rei da Tailândia, deixou o país para refugiar-se com parte da comitiva real, incluíndo 20 concubinas, nos Alpes Alemães. Não há informação se as quatro mulheres do rei fazem também parte do grupo.

O rei delegou a gestão da pandemia para o governo tailandês e está atualmente num hotel de luxo na Bavária.

A viagem tem gerado grande polémica no país e a hashtag #Paraqueprecisamosdeumrei já foi usada mais de um milhão de vezes, segundo o jornal El Español.

Até ao momento, há 1.500 casos de coronavírus e sete mortes confirmados na Tailândia. O número esta a aumentar, por isso, foi declarada emergência sanitária e várias empresas foram parcialmente encerradas.

