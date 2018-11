Os estúdios Walt Disney lançaram o trailer oficial da nova versão do filme "Rei Leão". O remake em animação informática foto-realista do clássico da Disney estreia no verão de 2019.

"Rei Leão" em imagem realista: Veja aqui o trailer do novo filme da Disney

Os estúdios da Walt Disney lançaram hoje o trailer oficial da nova versão do filme "Rei Leão" que estreia no verão do próximo ano. O filme contará com as participações de Beyoncé, Donald Glover, Chiwetel Ejiofor e Seth Rogan.



O trailer foi divulgado pela primeira vez durante o intervalo da NFL, o tradicional jogo de futebol americano que aconteceu na noite de Ação de Graças (Thanksgiving), celebrada por milhões de americanos. O filme é narrado por James Earl Jone, que deu voz ao Rei Mufasa na versão original de 1994 e na que estreará em julho de 2019.

