Rei da Bélgica nega ‘mesada’ de 2500 euros por dia à princesa Elizabeth

Antes de receber a dotação real a princesa herdeira tem concluir os seus estudos universitários.

No próximo dia 25 de outubro, a princesa herdeira do trono da Bélgica, irá completar 18 anos, e com a maioridade a jovem terá direito a receber uma dotação real anual, que no seu caso, será de 920 mil euros anuais, ou 2500 euros por dia.



Porém o rei Philippe e a rainha Mathilde já anunciaram à filha e à casa real que a princesa não irá receber, para já, essa ‘mesada’.

A razão? Primeiro, estão os seus estudos.

É que esta dotação, embora parte seja para os seus gastos pessoais, outra é para a gestão do seu próprio escritório e pessoal.

Obrigações e responsabilidades

Segundo o jornal ‘Der Morgen’ que cita fontes próximas da casa real, os reis belgas não querem que a filha tenha já as obrigações e responsabilidades que esta ‘mesada’ implica.

A princesa terá de “gerir a sua própria casa e funcionários, desenvolver atividades oficiais e enviar um relatório anual ao Parlamento”, explica a referida fonte. Mais. Entre outras obrigações decorrentes da dotação, Elizabete deverá fornecer ao Tribunal de Contas outro relatório detalhado sobre todas as suas despesas”.

Para os reis da Bélgica, ainda não chegou a hora da sua filha assumir tais responsabilidades. Por agora, a prioridade é a conclusão da sua formação académica.

Em 2020, Elizabeth irá concluir o bacharelato internacional na universidade UWC Atlantic College, no País de Gales, ou então uma formação militar como é tradição entre todos os príncipes herdeiros.

