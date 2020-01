O teste de ADN provou que o monarca emérito é pai biológico de Delphine Boel e decidiu reconhecê-la. A irmã do rei Philipe pode tornar-se princesa e receber parte da fortuna real.

Rei Alberto da Bélgica assume filha ilegítima

Sem mais fuga possível, o rei emérito da Bélgica, de 85 anos, anunciou na segunda-feira que a artista plástica Delphine Boel, de 51 anos, é mesmo sua filha biológica, fruto de longa relação extraconjugal mantida em segredo durante anos.



E tal só aconteceu agora depois de chegarem os resultados do teste de paternidade que o Tribunal de Apelação de Bruxelas solicitou ao antigo monarca. Após este pedido a cada dia que passasse e Alberto II da Bélgica não realizasse o exame de paternidade teria de pagar uma multa de cinco mil euros a Delphine, estipulada por este tribunal.

Encerrar o longo processo

Inicialmente o pai do atual rei Philippe da Bélgica tinha acordado fazer o teste se o resultado se mantivesse confidencial, porém foi o próprio quem acabou por os divulgar. “Para colocar um ponto final em todo este processo doloroso de forma digna e honrada”, justificaram os seus advogados no comunicado ontem divulgado.

"Sua Majestade o rei Alberto II tomou conhecimento dos resultados do exame de DNA a que se submeteu a pedido do Tribunal de Apelação de Bruxelas. As conclusões científicas indicam que ele é o pai biológico da sra. Delphine Boel", anuncia o referido documento.

Apesar de saber há muitos anos quem era o seu pai, Delphine Boel só iniciou a batalha legal em 2013, no ano em que o soberano abdicou. Alberto reino na Bélgica entre 1993 e 2013. Antes tinha tentado conciliar-se com o pai por vias mais pacíficas, mas não resultou.

Alberto sempre negou a filha ilegítima

Alberto casou-se com Paola Ruffo di Calabria em 1959, mas entre 1966 e 1984 manteve uma relação amorosa com a baronesa Sibila de Sélvs Longchamps.

Foi em 1999 que se ouviu falar pela primeira vez na alegada filha ilegítima de Alberto II. Na altura, a informação foi divulgada por uma biografia não autorizada da rainha Paola. Também a mãe de Delphine chegou a contar detalhes sobre a a sua relação com o rei. E sempre apoiou a luta da filha.

"Eu pensava que não podia ter filhos por causa de uma infeção que tive", contou a baronesa citada pelo The Guardian, quando o seu 'caso' com o rei foi tornado público. "Por isso, não tomei precauções", frisou. E continuou: "Foram tempos muito bonitos, Delphine era uma criança linda. Albert não era a figura normal do pai, mas era muito querido com ela".

Nestes anos todos, o rei emérito sempre negou a existência da sua filha ilegítima e do seu caso com a baronesa. Apenas admitiu publicamente que o seu casamento tinha passado por uma crise durante os anos em que manteve a relação com Sibylle Longchamps.

A batalha travada em tribunal

Depois de iniciado o processo legal, Delphine Boel pediu um teste de ADN a Jacques Boel, o companheiro da sua mãe, o seu pai legal que a criou. Foi realizado e deu negativo. Delphine não é sua filha. Só que o tribunal de primeira instância considerou-o pai legal e recusou o pedido de exame de ADN ao rei Alberto. Só em 2017 o caso foi reaberto no Tribunal da Apelação e desta vez Delphine Boel ganhou: aos 51 anos, provou-se finalmente que é filha biológica do rei Alberto II.

Agora Delphine Böel poderá passar a usar o apelido da família real e o título de princesa, através de um decreto real. Segundo a VTM Belgium, será "Princesa Delphine Van Belgie" e terá ainda direito a uma parte da fortuna do monarca emérito.

