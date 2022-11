Quer ganhar uma das prendas da nossa “recheada” Árvore de Natal? Saiba o que fazer.

Quer ganhar uma das prendas da nossa “recheada” Árvore de Natal? Saiba o que fazer.

Modos de Participação

Para participar, ligue para um dos telefones abaixo conforme o Programa:

26 845 610 - Durante a Brigada da Manhã, Hora do Almoço e Agenda Cultural - Entre 06h e 15:30h

661 549 565 - Regresso a Casa - Entre 16h e 20h









Regulamento do Passatempo

Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regulamentar o passatempo "Árvore de Natal" da Radio Latina, que decorrerá no contexto das festividades de fim de ano, de 01 de dezembro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, no website da Radio Latina.



O passatempo consiste num jogo no estilo “bola premiada”. A Radio Latina disponibilizará, na página online dedicada para tal, a imagem de uma Árvore de Natal contendo 68 prendas e estando, cada uma delas, associada a um prémio pré-estabelecido.

Regras



1) Este passatempo destina-se a todos os indivíduos residentes no Luxemburgo e nos países fronteiriços;

2) Para se habilitar a ganhar o prémio, o participante terá que, obrigatoriamente:

a) Entrar em contacto com a Radio Latina através dos números de telefone indicados e aguardar para ser selecionado para participar em direto junto dos animadores;

b) Consultar, ou ter consultado nos últimos minutos, a Árvore de Natal da Latina em nosso website de modo a escolher o número da sua prenda de Natal desejada;

i. Qualquer publicação / imagem da Árvore de Natal que se encontrem publicadas noutras plataformas que não o website oficial da Radio Latina não deverão ser consideradas para a participação neste passatempo.

ii. Sempre que uma prenda da árvore for aberta / escolhida por um ouvinte, em qualquer um dos programas mencionados acima, uma nova imagem atualizada da Árvore será publicada em nosso Webite.

c) Escolher uma prenda de Natal que ainda não tenha sido aberta/escolhida por outro ouvinte, tendo o conhecimento de que se escolher uma prenda já aberta, perderá a vez e não levará o prémio.

3) O passatempo não tem hora determinada, podendo acontecer a qualquer momento ao longo da programação diária da Latina. Serão 4 ouvintes premiados por dia: 01 na Brigada da Manhã; 01 no Hora de Almoço; 01 na Agenda Cultura; e 01 no Regresso à Casa.

4) Este passatempo terá início às 06h do dia 01 de dezembro de 2022, e tem data de término a 23 de dezembro de 2022 às 19h;

5) É obrigatório o cumprimento da dinâmica de consulta e escolha das prendas, nos moldes supramencionados, e não haverão exceções ou segunda chance para a escolha das prendas durante a vez de cada participante;

6) O vencedor será sempre anunciado em direto, na hora, bem como o prémio associado à prenda premiada escolhida;

a) Se não houver chamadas ou participações suficientes com respostas corretas durante determinado programa, as prendas não serão abertas e ficarão disponíveis para os passatempos a seguir;

7) Cada vencedor poderá ganhar uma das prendas a seguir:

a) 01 caderneta de consumo no valor de 50€ para o Winterlights

b) 01 ticket para sessão de Realidade Virtual na Zero Latency, no valor médio de 30€ cada

c) 01 voucher de consumo no valor de 30€ na Casa do Brill

d) 01 voucher duplo (para duas pessoas) da Science Center

e) 01 voucher de consumo no valor de 50€ do Shopping Boomerang

f) 01 Kit de prendas personalizadas da Radio Latina

8) Só serão consideradas válidas as participações que cumpram com todos os critérios enunciados acima;

9) Neste passatempo não é permitida a participação de colaboradores ou familiares de colaboradores da Mediahuis Luxemburgo, sobretudo da Rádio Latina, do Jornal Contacto ou da Revista Decisão;

10) Em caso de vitória, o participante vencedor já não estará elegível para nova participação;

11) A equipa da Radio Latina contactará os vencedores diretamente de forma a informá-los sobre o que fazer para recuperarem o prémio;

a) A Radio Latina não intermediará o relacionamento entre o ouvinte vencedor e a empresa fornecedora do prémio caso seja necessária qualquer marcação ou agendamento de sessões;

b) A Radio Latina não se responsabilizará por quaisquer problemas que possam decorrer no ato de utilização dos prémios. Deverá a empresa fornecedora dos prémios ser contactada neste caso.

13) O valor dos prémios não é convertível em dinheiro;

14) Serão desclassificados os participantes que adotem comportamentos imorais, obscenos, difamatórios e/ou ofensivos durante o passatempo;

15) A Radio Latina reserva-se no direito de excluir do passatempo os participantes que façam uso de dados falsos e/ou que tentem corromper as regras e o espírito do passatempo;

17) O simples facto de participar no passatempo implica o conhecimento e a aceitação do regulamento na sua totalidade por parte dos participantes;

18) A Radio Latina reserva-se no direito de alterar os Termos e Condições caso seja necessário, sem necessidade de aviso prévio;

19) Qualquer questão deverá ser remetida para radiolatina@radiolatina.lu (identificando, em assunto, o passatempo em questão).

20) Este Regulamento sobrepõe-se sobre qualquer outra versão publicada anteriormente em qualquer outro canal de comunicação.





Passatempo promovido pela Radio Latina em Parceira com:

Casa do Brill – A melhor carne ao melhor preço

Zero Latency - Realidade virtual, emoções reais



Science Center – Centro de ciências de Differdange



Winterlights - Celebre a época mais emocionante do ano



Boomerang shopping - 2 route d’Arlon à Strassen