Take 1

Radio Latina 1

Regresso a Casa - Especial 25 de abril

Take 1

Hoje, na véspera de 25 de abril, recordamos o dia em que o povo português saíu à rua e gritou: LIBERDADE! Em conjunto com colegas da Rádio Latina, organizei para si, um Regresso a Casa, muito especial, dedicado a este dia (obrigado colegas, sem vocês, não faria sentido)!

Oiça e assista, aqui em vídeo, ao 1ro momento especial, criado para si!

Breve resumo sobre o papel da Rádio no 25 de Abril de 1974

Em 1974 a rádio foi crucial para o êxito que o 25 de Abril alcançou. No dia 24 de Abril, pouco antes das 23 horas, a Emissora Nacional transmitiu a canção “E Depois do Adeus”, de Paulo de Carvalho. O início do golpe de estado deu-se à primeira hora do dia 25 de Abril, quando a rádio Renascença transmitiu a canção “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso. Esta estava proibida de passar nas rádios, porque fazia alusão ao comunismo. A Rádio Clube Português foi transformada no posto de comando do “Movimento das Forças Armadas” e ficou conhecida como a “Emissora da Liberdade”. Foi através da rádio que a população ficou a saber do que se estava a passar na capital portuguesa e a música de José Afonso colocou um ponto final na ditadura que se vivia em Portugal. Depois da revolução que mudou a história do nosso país, as emissoras de rádio passaram a ser livres. A ditadura havia chegado ao fim e nos dias que se seguiram ouvia-se constantemente a canção “Grândola, Vila Morena”. A mesma era considerada um ataque ao governo, por isso, estava proibida. Surgiram programas de rádio, os noticiários davam conta do que se passava no país, sem medo de represálias e a rádio, enfim, conseguia cumprir o seu objetivo: informar, informar e informar.

Viva a Liberdade! Viva o 25 de abril de 1974!

E às 06h da manhã de 1992, na primeira emissão da sua Rádio Latina, os nossos ouvintes acordavam ao som da Grândola Vila Morena...







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.