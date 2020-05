Momento de humor na sua rádio: "A CULPA É DO AQUECIMENTO GLOBAL"!

Regresso a Casa convida o verdadeiro Pica do 7!

Como sabem, à sexta-feira costumo fazer um intervalo para ir ter com o Alexandre e o Sérgio à tasca do António...para uma espécie de Happy Hour! Mas como agora os cafés estão fechados, devido às medidas de prevenção, face à pandemia instalada no mundo, resolvi entrevistar um grande homem para o Regresso a Casa e nem sequer foi preciso de sair de casa ;-) ! Nada mais, nada menos do que o único Pica do 7!

É assim às sextas-feiras, no Regresso a Casa, às 18h40!

Momento delirante a não perder e ouvir, ouvir e voltar a ouvir, na sua rádio Latina

Oiça este momento de humor aqui:





