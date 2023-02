Quase um ano depois do início da guerra na Europa, estima-se que há cerca de 3.700 ucranianos a viver no Luxemburgo, sob proteção temporária.

Atualidade em síntese 22 FEV 2023

Solidariedade. 2.400 mulheres e crianças ucranianas moram em casas de particulares

O ministro da Imigração e do Asilo, Jean Asselborn, diz que 1.300 ucranianos moram atualmente em estruturas de acolhimento para requerentes de asilo. Outros 2.400 estão a ser albergados por particulares.



Luxemburgo com problemas em comprar armas para enviar para a Ucrânia O Luxemburgo não vai enviar mais as poucas armas que tem para a Ucrânia. Como solução, o ministro da Defesa, François Bausch, ordenou a compra de armas no mercado internacional para ajudar os ucranianos.

São mulheres e crianças que fogem da guerra. Desde a invasão russa na Ucrânia, o Luxemburgo recebeu cerca de 5.400 pedidos de proteção temporária por parte de ucranianos. Cerca de dois terços dos pedidos foram feitos por mulheres e um terço dizia respeito a crianças, segundo dados do Ministério da Imigração e Asilo. A Direção da Imigração validou praticamente todos os pedidos (94%).

Excluindo os pedidos para uma proteção temporária que está atualmente ‘resevada’ para os ucranianos, o Grão-Ducado recebeu, no ano passado, um total de 2.300 pedidos de asilo. A maioria dos requerentes de asilo era oriunda da Síria, Eritreia e Afeganistão. Em 2022, chegaram ao país 164 menores, sem acompanhamento. Um recorde para o Luxemburgo.

Há cerca de 200 sem-abrigo na Cidade do Luxemburgo

Há pelo menos 197 pessoas sem domicílio fixo na capital. O número foi apurado num levantamento ocorrido nas ruas da Cidade do Luxemburgo em outubro do ano passado. O recenseamento foi realizado pela Associação Inter-Actions, a pedido da ministra da Família, Corinne Cahen (DP).

A maioria dos sem-abrigo encontrava-se nas ruas do bairro alto (Ville Haute, em francês), mas também nos bairros de Bonnevoie e da Gare. A quase totalidade eram homens. Havia 27 mulheres a dormir na rua.

A ministra da Família, Corinne Cahen, diz que o número não reflete a realidade ao longo de todo o ano, já que o recenseamento foi feito apenas durante uma noite. A governante vai repetir a iniciativa em maio e dezembro deste ano.

Este mês há ‘index’, mas em março vamos receber menos 35 euros

A anunciada parcela do ‘index’ de fevereiro está prestes a cair nas contas bancárias dos trabalhadores. Mas, em março, receberemos menos 35 euros. E não, não tem nada a ver com com o crédito fiscal de energia.

Trata-se da contribuição anual para a Câmara dos Assalariados, que é exigida aos empregadores e que sai dos ordenados dos trabalhadores no mês de março. De acordo com o Centro Comum da Segurança Social, a contribuição subiu quatro euros no ano passado, passando de 31 para 35.

Este é o montante a pagar por todos os trabalhadores com um salário mensal bruto de 300 euros ou mais. Para os restantes, a contribuição é de 10 euros, ao passo que as pessoas em formação profissional pagam quatro. Leia aqui o artigo na íntegra.

Autocarros. Federação diz que exigências linguísticas na capital prejudicam condutores francófonos

Para trabalharem na rede de autocarros da capital aos motoristas têm de ser multilingues. A federação que representa o setor diz que isso prejudica os condutores francófonos.

Escutado pela Rádio Latina, Hendrik Kühne, secretário-geral da federação, disse que, por vezes, a federação recebe queixas por parte de utilizadores sobre o facto de os motoristas não falarem as três línguas do país.

Além dos autocarros da rede da capital (AVL), também os autocarros dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), por exemplo, exigem várias línguas aos condutores. Segundo Hendrik Kühne, como este tipo de empresa oferece boas condições aos motoristas, os condutores multilingues acabam por “fugir” para essas empresas. Leia o artigo na íntegra para ouvir as declarações de Hendrik Kühne.

Estado quer comprar metade da futura sede da ArcelorMittal por 273,5 milhões

O Estado quer comprar metade da futura sede da ArcelorMittal. O edifício, denominado K22, está a ser construído em Kirchberg. Metade deverá então ser vendida ao Estado por 273 milhões e 500 mil euros.

A intenção está estipulada num projeto lei, entregue no Parlamento na semana passada, visto que se trata de um investimento superior a 40 milhões do euros, o que pressupõe que o projeto vá a votos. O projeto de lei indica que o Estado será “co-proprietário” do K22, um um imóvel de 21 andares, 60.700 metros quadrados de superfície e ainda 18.000 metros de superfície subterrânea. O edifício terá 79 metros de altura.

Citada pela revista Paperjam, sobre o que o Governo tenciona fazer com o imóvel, a ministra das Finanças, Yuriko Backes adiantou apenas que “as instalações serão colocadas à disposição dos serviços do Estado”.

Novo site explica eleições no Luxemburgo

Letzvote.lu é um novo site Internet que tem como objetivo informar as pessoas sobre os diferentes aspetos das eleições legislativas, comunais e europeias no Luxemburgo. Através de animações, questionários e quízes, os utilizadores encontram informação simples e lúdica sobre os atos eleitorais.

O site está atualmente disponível em francês e inglês. No entanto, as versões em luxemburguês, alemão e português vão estar disponíveis em breve.

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) diz que a plataforma não se destina apenas aos estrangeiros, podendo ser útil igualmente aos luxemburgueses e aos jovens que vão votar pela primeira vez.

Câmara dos Ofícios exige coragem política para resolver crise da habitação

A Câmara dos Ofícios considera que está na hora de passar das palavras à ação no âmbito da crise da habitação. O organismo diz que é preciso aumentar a oferta, sobretudo a preços acessíveis.

A instituição entende que o projeto de lei sobre o arrendamento e a reforma sobre a depreciação dos imóveis arrendados são contraproducentes, já que podem levar a um aumento das rendas. Pede por isso ao Governo que abandone esses projetos.

A Câmara dos Ofícios apela ainda ao setor privado para que participe no “esforço nacional”.

2.500 funcionários da comuna da capital com nova convenção coletiva

O Colégio de Vereadores da Cidade do Luxemburgo e os sindicatos LCGB, OGBL e NVGL (Neutrale Verband Gemeng Lëtzebuerg) assinaram esta terça-feira uma nova convenção coletiva de trabalho para os cerca de 2.500 funcionários da autarquia.

Entre as medidas negociadas, haverá a introdução de novas carreiras e tabelas salariais para trabalhadores manuais, com ou sem qualificação. Está também prevista a harmonização do direito a férias e férias extraordinárias, assim como o reforço de regras relativas à chamada "conta de tempo de trabalho", ao assédio moral e sexual e à introdução do direito à desconexão.

O novo acordo coletivo entra em vigor com efeitos retroativos a 1 de janeiro e é válido por um período de três anos.

Desfibrilhador vandalizado em Diekirch. Apelo a testemunhas

Um desfibrilhador foi vandalizado em Diekirch no fim de semana. A comuna nortenha lançou um apelo a testemunhas para tentar descobrir quem são os responsáveis pelos estragos.

Foto publicada pela comuna de Diekirch na rede social Facebook.

Num apelo divulgado na sua página da rede social Facebook, a autarquia indica que o aparelho, localizado no parque de estacionamento Al Seeërei, foi vandalizado no domingo de Carnaval, por volta das 22h45.

Note-se que o desfibrilhador é um aparelho utilizado em caso de ataque cardíaco. Através de choques elétricos, o dispositivo pode restabelecer o ritmo cardíaco normal de uma pessoa em paragem cardiorespiratória.

Qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso deve ser transmitida à polícia de Diekirch, através do número de telefone 24 48 01 00 0.

Tem problemas financeiros? O Statec quer falar consigo

O Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) está à procura de 30 voluntários para um estudo sobre as dificuldades financeiras dos residentes.

Em colaboração com o Instituto luxemburguês de investigação sócio-económica, o Statec quer tentar compreender as consequências da crise e saber se os residentes conhecem as diferentes ajudas públicas disponíveis, se as utilizam e se elas são suficientes.

O gabinete de estatísticas lança então um apelo a 30 participantes, para entrevistas individuais. As condições são as seguintes: ter dificuldades financeiras, considerar que a sua situação financeira é difícil e não conhecer ou não ter pedido todas as ajudas disponíveis. O instituto garante que “os dados serão tratados de forma absolutamente confidencial”. Os participantes receberão uma compensação simbólica de 30 euros. Os interessados devem entrar em contacto com o Statec.

Poeiras do Saara atravessam o Luxemburgo esta quarta-feira

As poeiras do Saara também vão atravessar o Luxemburgo. O Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus prevê que a as partículas de areia que estão a deslocar-se da Península Ibérica e França em direção à Europa Central, cheguem ao Grão-Ducado esta quarta-feira.

O fenómeno, que era raro não há muito tempo, ocorre agora várias vezes por ano, uma vez que está ligado às temperaturas anormalmente amenas que estamos a experienciar.

Além da cor invulgar no céu, a areia também pode ficar acumulada nas superfícies. Face à previsão de chuva para hoje, é possível que caiam do céu gotas de água misturadas com as poeiras do Saara.

Xavier Bettel visita Eslovénia

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, efetua esta quarta-feira uma visita de trabalho à Eslovénia.

Bettel será recebido pelo seu homólogo Robert Golob, pela Presidente da República da Eslovénia, Natasha Musar, e o pela presidente do Parlamento, Urska Zupancic.

As conversações vão centrar-se nas relações bilaterais, nas questões da atualidade europeia e também na cooperação da Eslovénia com os países do Benelux.

Yuriko Backes visita Paris

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, desloca-se hoje a Paris em visita de trabalho. Uma curta nota do Ministério da Finanças refere que Yuriko Backes vai encontrar-se com líderes do setor financeiro da capital francesa.

Jean Asselborn visita Arménia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, efetua uma visita oficial à Arménia, entre esta quarta e quinta-feira. Asselborn vai ser recebido pelo seu homólogo arménio e também tem agendada reuniões com outras autoridades do país.

A Arménia tem procurado uma relação mais estreita com o Luxemburgo e a Europa ao tentar afirmar-se contra o seu vizinho Azerbaijão, com quem mantém um conflito étnico por causa do enclave de Nagorno-Karabakh.

O embaixador da Arménia no Luxemburgo, Tigran Balayan, apelou na semana passada ao Luxemburgo para impor sanções aos indivíduos azeris que estarão por detrás do bloqueio da única estrada que liga a Arménia ao enclave de Nagorno-Karabakh.

Luxemburgo reforça apoio humanitário à Turquia

O Grão-Ducado reforça a ajuda humanitária à população sinistrada na Turquia devido ao sismo. Este apoio surge a pedido do governo turco.

Oito mil sacos camas, dois mil ‘kits’ de higiene e 12 geradores de eletricidade, num valor total de 500.000 euros é a nova contribuição do Luxemburgo decidida pela Direção da Ação Humanitária. Em estreita colaboração com a Embaixada da Turquia no Luxemburgo, as autoridades luxemburguesas também decidiram pagar o transporte destes bens, recolhidos pela própria Embaixada.

Num comunicado, a Direção da Cooperação informa ainda que as doações incluem ainda 236 paletes de outros bens, como, por exemplo, máscaras cirurgicas, compressas ou ainda seringas, num valor total de 250.000 euros fornecidos pelo Ministério da Saúde e da Federação dos Hospitais do Luxemburgo. (FHL). As doações são enviadas através de dois voos da Cargolux. Um deles partiu esta manhã, enquanto que o segundo voo ainda não tem data marcada.

Autoridades dão por terminadas busca de sobreviventes na província de Hatay

As autoridades turcas deram por terminadas as buscas por sobreviventes na província de Hatay, a mais duramente atingida pelos terramotos de 06 de fevereiro e que sofreu mais dois tremores na segunda-feira à noite.

O número de mortos não foi mais elevado porque desde o primeiro sismo, que causou a morte a pelo menos 42.310 pessoas em toda a Turquia, os edifícios em Antioch e arredores permanecem desocupados e as pessoas têm passado a noite ao ar livre em tendas ou em casas pré-fabricadas que estão a ser montadas.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ontem que 139.000 edifícios, incluindo quase meio milhão de casas ou escritórios nas 11 províncias afectadas, foram demolidos ou severamente danificados pelos tremores de terra.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Arquivo LW