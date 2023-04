Miguel Silva, um dos participantes no LINHA ABERTA de hoje, diz que há setores, como a restauração, pelos quais os partidos não se interessam. E isso faz com que os trabalhadores desses setores acabem por também não se interessar pela política.

Recenseamento. "Os políticos também não se interessam por nós"

Miguel Silva, um dos participantes no LINHA ABERTA de hoje, diz que há setores, como a restauração, pelos quais os partidos não se interessam. E isso faz com que os trabalhadores desses setores acabem por também não se interessar pela política.

Miguel Silva, está recenseado para votar em junho – até porque tem a dupla nacionalidade (portuguesa e luxemburguesa), mas compreende porque é que muitos estrangeiros não se inscreveram.



Ele foi um dos participantes no LINHA ABERTA de hoje sobre o recenseamento eleitoral, cujo prazo terminou na segunda-feira, com apenas 20% de não-luxemburgueses registados para votar. Para Miguel Silva, esta falta de interesse tem explicação. O luso-luxemburguês considera que há setores, como a restauração, pelos quais os partidos não se interessam porque são setores onde trabalham essencialmente estrangeiros, que não votam. “A nossa falta de interesse é justificada pela falta de interesse deles [dos políticos]”, diz, acrescentando que os estrangeiros constroem a riqueza do país mas não são ouvidos.

Luís Silva também está inscrito. Sobre a baixa taxa de estrangeiros recenseados, considera que houve falta de divulgação, sobretudo nos liceus, juntos dos mais jovens.

António Costa não se recenseou nem tenciona recensear-se. Não aceita que os estrangeiros não tenham direito de voto nas eleições legislativas. Sente-se um “cidadão de segunda”.

O LINHA ABERTA é o programa de opinião pública da Rádio Latina. Vai para o ar à quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h.

Artigo: Diana Alves | Foto: Caroline Martin