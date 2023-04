Contagem decrescente para o encerramento dos cadernos eleitorais.

Comunais 2023

Recenseamento. Mudei de comuna. E agora?

Se ainda não se inscreveu, tem até às 17h do dia 17 de abril para fazê-lo. Porém, se estava recenseado e mudou de comuna, não se preocupe. Continua inscrito nas listas.

A lei eleitoral estipula que “em caso de mudança para uma outra comuna, seja qual for o período do ano, a transferência do direito de voto para a nova comuna é obrigatório”. Essa transferência é feita automaticamente pelas administrações comunais.



Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

O burgomestre da comuna inicial notifica a alteração de morada à nova comuna, o que evita que o eleitor tenha de voltar a inscrever-se, de acordo com a informação avançada no site jepeuxvoter.lu.

As eleições comunais realizam-se a 11 de junho. Serão as primeiras da história luxemburguesa em que os residentes estrangeiros podem votar independentemente de há quanto tempo vivem no Grão-Ducado. Com a abolição da cláusula de residência, resta apenas um critério: estar-se recenseado. A inscrição pode ser feita na autarquia de residência ou através do portal MyGuichet.

Neste momento a taxa de estrangeiros inscritos é de 16,1%. Só no mês de março, cerca de 9.100 pessoas recensearam-se. Em fevereiro, tinham sido apenas 2.200.

Artigo: Diana Alves | Fotos: Guy Jallay