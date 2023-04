Sem esquecer a responsabilidade dos próprios cidadãos no processo, a ASTI aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais.

Comunais 2023

Recenseamento. “Faltou uma campanha de larga escala como na pandemia”

Sem esquecer a responsabilidade dos próprios cidadãos no processo, a ASTI aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais.

As questões de saúde pública são fundamentais, mas a saúde da democracia também. Palavras do diretor político da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), que aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais de junho.



Ouvido pela Rádio Latina, Sérgio Ferreira lamentou que não tenha havido uma campanha de larga escala como aconteceu na pandemia da covid-19.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Tal como foi feito na pandemia, a ASTI gostava de ter visto cartazes – desta feita a apelar ao recenseamento – nos transportes, ginásios, piscinas, escolas, ‘maisons relais’ e meios de comunicação de forma a fazer a mensagem chegar ao maior número possível de pessoas.



Para já, apenas 16% dos potenciais eleitores estrangeiros estão inscritos nos cadernos eleitorais. Sérgio Ferreira alerta: quem não vota não conta.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A organização de apoio a imigrantes reconhece alguns dos esforços que foram feitos, mas lamenta que, muitas vezes, a tarefa de apelar ao voto tenha sido deixada para os próprios estrangeiros, como no caso da campanha dos chamados ‘multiplicadores’ (que seguiram formações sobre o sistema eleitoral para poderem informar as suas comunidades), cuja maioria são não-luxemburgueses.

"Participação é um dever"

As críticas da ASTI, que estão numa carta aberta dirigida aos responsáveis políticos, não poupam os próprios cidadãos. A organização de apoio a imigrantes também os responsabiliza pela fraca taxa de inscrição. “Ser cidadão não pode ser só mandar postas de pescada nas redes sociais”, diz.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O prazo ainda não terminou, mas o tempo começa a esgotar-se. O recenseamento pode ser feito até ao dia 17 de abril, na comuna de residência ou através do portal MyGuichet. Em pleno período de férias da Páscoa, a ASTI teme, no entanto, que a atual taxa de estrangeiros inscritos não venha a sofrer grandes alterações nos próximos dias.



Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Jallay