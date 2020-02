Phoenix ganhou o Óscar para Melhor Ator Principal pelo papel de Joker, na produção homónima dirigida por Todd Phillips.

Realizador de 'Joker' partilha fotos inéditas do filme com Joaquin Phoenix

O realizador Todd Phillips celebrou a vitória de Joaquin Phoenix nos Óscares, recordando a "viagem" que fizeram com 'Joker' - filme que, na madrugada desta segunda-feira (hora local), deu ao ator a sua primeira estatueta dourada, dos prémios da Academia de Hollywood.

O diretor publicou uma série de fotografias inéditas do último dia de filmagens, que, segundo afirma, resumem "uma experiência intensa e única".

"Foi [um momento] agridoce, certamente", começou por dizer, lembrando que, por um lado, soube muito bem o facto de o filme estar finalmente concluído. "[Mas] também tivemos uma experiência tão intensa e única - e, de repente, simplesmente acaba".





Todd Phillips, que até lançar 'Joker' era sobretudo conhecido como realizador de filmes de comédia, como 'A Ressaca', aventurou-se numa versão dramática centrada num dos mais famosos vilões da BD. Nela, despiu-o de artifícios, mostrando o seu lado humano e complexo, em detrimento do binómio bom/mau explorado nas produções cinematográficas feitas a partir do universo dos super-heróis e respetivos adversários.

"Que viagem tem sido este filme e tudo culminou com o Joaquin [Phoenix]a subir àquele palco no fim de semana", disse, agradecendo ainda "a todo o elenco e equipa" e "especialmente aos fãs, por verem além do ruído e aparecerem".

'Joker' estava nomeado também nas categorias de 'Melhor Filme' e 'Melhor Realizador', que perdeu para o sul-coreano 'Parasitas' - o primeiro filme em língua não inglesa e produzido fora dos EUA a conquistar Óscar de 'Melhor Filme' .



AT