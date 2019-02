"Ravensong" é o projeto de rock alternativo do músico Calvin Batley

Radio Latina 1

Ravensong..."UPS AND DOWNS" ao vivo na Radio Latina

"Ravensong" é o projeto de rock alternativo do músico Calvin Batley

Com uma carreira a solo bastante "sólida" Calvin Batley uniu-se aos músicos Nelson Curado (bateria) e Julien Camus (baixo) para formar o projeto "Ravensong". O EP "Ups And Downs" foi apresentado, recentemente, no Luxemburgo e passa esta sexta-feira pelos estúdios da Radio Latina, entre as 15h e as 16h.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves