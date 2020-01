"Estou muito feliz por finalmente poder fazer o que me dá na real gana", revelou a artista que há uma semana anunciou que ia deixar de cantar

Radio Latina

Raquel Tavares já tem novo desafio profissional

Depois de há uma semana anunciar que iria deixar de cantar, Raquel Tavares começa a gozar esta nova fase da sua vida e experimentar novos desafios profissionais. E promete mais novidades para breve.

A fadista foi convidada a integrar o elenco do programa humorístico da RTP1, 'Patrulha da Noite', e não esconde a felicidade com a experiência e esta nova fase da sua vida.

"Esta é mais ou menos a cara com que acordei hoje porque dormi mal. Mas esta foto foi tirada num dia em que me diverti o que não me divertia há muito tempo, junto de pessoas maravilhosas que me deram oportunidade de participar num projecto que adoro, a @patrulhanoite", escreve numa publicação partilhada na sua página de Instagram.





Na mesma mensagem, a artista congratula-se com o facto de estar a trabalhar alguns dos actores que mais admira, agradecendo a "enorme generosidade" que tiveram consigo.

"Obrigada a todos!Estou muito feliz por finalmente poder fazer o que me dá na real gana."

Raquel Tavares promete ainda novidades para breve, mas que, para já, não passam pela música. "Aguardem notícias. Dramáticas, claro!", conclui

Deixar de cantar, a "decisão mais difícil"

A fadista anunciou que iria deixar de cantar e de se dedicar a uma carreira musical, na semana passada. A revelação foi feita no programa de Cristina Ferreira e causou surpresa na opinião pública.

“De há um ano para cá, percebi que aquilo a que dediquei a minha vida inteira me estava a fazer menos bem. Estava profundamente infeliz", explicou na entrevista.

Apesar da cantora admitir que "foi a decisão mais difícil" da sua vida, a influência negativa que a carreira musical estava a ter sua saúde e qualidade de vida ditaram o ponto final neste percurso.

"Deixei de ter vida. Perdi 10 quilos num mês e meio, tive problemas graves (...) Estive quase dois meses a cantar doente, com muita febre", contou a Cristina Ferreira.



Agora Raquel Tavares parece estar a pôr em prática aquilo que prometeu na mesma entrevista: " Vou fazer aquilo que sempre quis, tudo aquilo que nunca fiz pela vida que tinha, que não me permitia".

Ana Tomás