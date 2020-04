Tekashi 6ix9ine vai passar quatro meses de prisão domiciliária.

Rapper saiu da prisão para evitar infeção por covid-19

Tekashi 6ix9ine cumpre atualmente uma pena de 24 meses por crimes que incluem extorsão ou assalto à mão armada. após ter-se declarado culpado de vários crimes, entre os quais assalto à mão armada e extorsão.

O Dawn Florio, advogado de 6ix9ine, entrou com pedido especial de libertação aceite agora por um juiz, porque o artista teve uma bronquite o ano passado, estando no grupo de risco. O advogado do músico, Dawn Florio, "Danny vai estar seguro, agora".

No entanto, continua em regime de prisão domiciliária por quatro meses, com pulsão eletrónica. Só pode sair de casa para médico ou sessões com o advogado.





