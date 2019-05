"Pleine Lune" tem edição prevista para dia 31 de maio.

Rapper luxemburguês Louvar apresenta primeiro álbum a solo

"Pleine Lune" tem edição prevista para dia 31 de maio.

Jordan Radicchi, aliás Louvar, lançou-se na música aos 12 anos e subiou ao palco, pela primeira vez, com apenas 13 anos. Um início de carreira precoce que contribuiu para a maturidade musical que o artista transmite através das suas composições.

Dorian & Louvar foi o ponto de partida para a "emancipação" musical de Louvar com a edição do primeiro álbum do duo e atuações na Rockhal, Kulturfabrik e Den Atelier, entre outros grandes palcos do Luxemburgo e arredores.

O ano de 2019 começou sob o signo da vitória com o rapper a ser consagrado Campeão 2019 da primeira liga de Battle Rap em França (Rap Contenders)

Louvar está de regresso, agora a solo, após um período de reflexão e composição de temas que deram origem ao primeiro álbum do artista, intitulado "Pleine Lune" com saída prevista para o próximo dia 31 de maio.

Esta sexta-feira vai passar pelos estúdios da Radio Latina, entre as 15h e as 16h, como convidado do espaço entrevista/showcase, que pode acompanhar através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Ouça, abaixo, um dos temas que compõem o álbum "Pleine Lune" de Louvar.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves