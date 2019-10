Foi o humorista que quis terminar a sua tour no Grão-Ducado pois não se esqueceu do carinho como foi recebido pelos portugueses em 2017.

Radio Latina 2 min.

Raminhos vai mostrar 'O Melhor do Pior' no Luxemburgo

"O Melhor do Pior" é o espetáculo que o humorista António Raminhos traz ao Hotel Parc Belle Vue, na cidade do Luxemburgo, já no sábado, 5 de outubro, às 21h30.

O Grão-Ducado recebe a última data desta peça humorística que tem ano e meio de estrada e que parte de momentos da vida do próprio comediante."É um espetáculo muito pessoal, em que falo muito de como é que consegui superar os piores momentos, dos meus últimos anos, da melhor maneira", explica à Rádio Latina.

O regresso a uma comunidade especial

Esta não é a primeira vez que António Raminhos se apresenta no país. Há uns anos, o humorista participou num festival de comédia em Ettelbruck e levou boas memórias do Grão-Ducado, escolhendo-o para encerrar a tournée deste 'O Melhor do Pior'.

"Gostei muito da receção, do modo como as pessoas nos acarinharam. Falei com o meu agente e disse que achava que devíamos fazer isto mais vezes fora de Portugal. Surgiu a oportunidade de fazer este espetáculo no Luxemburgo e achei que valia a pena, pelos portugueses e pelo carinho que nos dão aí. Isso para mim vale muito".

Dois países, o mesmo público



António Raminhos confessa à Rádio Latina que essa é a principal diferença que encontra entre os portugueses do Luxemburgo e os que vivem em Portugal. Com as novas tecnologias, sobretudo a internet, todas as distâncias estão cada vez mais curtas.

"Agora toda a gente sabe o que é que toda a gente está a fazer, a que horas e onde. Neste momento, as pessoas estarem no Luxemburgo ou estarem em Portugal acaba quase por ser a mesma coisa, sobretudo para as gerações mais novas. A grande diferença é a maneira como as pessoas nos recebem".

Apesar disso, do texto do espetáculo não variar conforme o local onde é exibido, o humorista não descarta a hipótese de haver algumas "adaptações", pensadas para o público do Luxemburgo.

Espetáculo quase esgotado



Os bilhetes para o espetáculo estão quase a esgotar e custam entre 26€ (preço do acesso normal por pessoa, para um lugar sentado) e 49€ (preço da pulseira vip, limitada a 70 unidades, que dá acesso a um lugar sentado numa das primeiras fila, t-shirt personalizada, prioridade na fotografia com o humorista e cartão autografado).

Para mais informações e reservas, este é o número a contactar: 691230524. Em alternativa, também é possível enviar mensagem privada na página de Facebook da Comedy4You.