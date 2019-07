As filmagens do 25.º Bond estão a decorrer em Londres.

Rami Malek. Ator recusou interpretar terrorista religioso na saga James Bond

Rami Malek, 38 anos, estabeleceu uma condição para aceitar interpretar o vilão no próximo filme de James Bond: que este não fosse identificado com qualquer ato de terrorismo que fosse por motivo religioso.

O ator, que ganhou o Óscar de Melhor Ator por interpretar Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’, deu uma entrevista Daily Express onde falou sobre o que o levou a aceitar o papel de vilão.

Antes de dizer "sim" à personagem, Malek disse ao realizador Cary Fukunaga: "Não podemos identificar o personagem com nenhum ato de terrorismo que reflita uma ideologia ou uma religião. Se esta é razão pela qual me escolheram, então não podem contar comigo".

Malek ão queria que a sua ascendência egípcia fosse usada para reforçar estereótipos de religião ou de naturalidade em determinados países sobre terrorismo. No entanto, quando o ator conversou com o diretor Cary Fukunaga, percebeu que seria um tipo bem diferente de antagonista: "Claramente ele tinha uma outra visão". Disse o sim e, de momento, encontra-se a filmar o vilão (ainda não foi divulgad o nome) em Londres, considerando-o uma “grande personagem”.

Apesar de ter nascido em Los Angeles, Rami cresceu envolvido na cultura do Egipto. Os pais deixaram o Cairo três anos antes deste ter nascido mas mantiveram as tradições em casa. "Eu sou egípcio. Cresci a ouvir música de lá. Amava o Omar Sharif. Estas são as minhas pessoas. Sinto-me tão ligado à cultura e às pessoas do país".

Sobre o filme, referiu que "é um guião extremamente inteligente e escrito por quem já sabe a fórmula do que as pessoas querem destes filmes. Sinto um peso substancial nos ombros. Afinal, todos crescemos com Bond".

O próximo 007 chega às salas de cinema em abril de 2020. No elenco estão também Daniel Craig, novamente como James Bond, Léa Seydoux, Ralph Fieness, Ana de Armas, Ben Whishaw e Naomie Harris.









