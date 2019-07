Veja nas imagens como a monarca decorou cada salão da nova residência da família real e saiba quanto custou o novo avião privado dos reis que tem duche no luxuoso interior.

Radio Latina 11

Rainha Maxima mostra palácio renovado por 63 milhões

Veja nas imagens como a monarca decorou cada salão da nova residência da família real e saiba quanto custou o novo avião privado dos reis que tem duche no luxuoso interior.

A rainha Maxima da Holanda abriu as portas do Palácio Huis ten Bosch, onde vivem para mostrar o resultado das obras de cinco anos e da nova decoração que custaram 63 milhões de euros. Na mesma altura em que foi anunciado que tinham um novo avião privado, com duche incluído para as suas viagens, de 90 milhões de euros, permitindo também o seu uso pelos membros do governo.



Os reis e as suas três filhas mudaram-se para o Palácio em janeiro deixando aquela que foi a sua residência, bem mais modesta, nos últimos 15 anos, a Villa De Eikenhost, em Wassenaar, perto de Haia.

O histórico palácio Huis ten Bosch foi a morada da rainha emérita Beatriz desde 1981. Em abril de 2013, quando abdicou a favor do seu filho, aos 75 anos de vida e após 33 anos de reinado, Beatriz da Holanda decidiu deixar o palácio. O edifício entrou depois em obras e há seis meses Williem Alexander, Maxima e as três filhas as princesas Amalia, 15 anos, Alexia, 14 anos e Ariane, de 12. Veja como a rainha decorou cada salão tornando o palácio cheio de cor e de vida.

11

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

A casa real holandesa tem uma fortuna estimada entre cerca de 180 milhões de euros a 269 milhões de euros. O rei tem um orçamento anual de cerca de 43 milhões para gastos seus e da sua família, mulher, filhas e mãe. As viagens particulares não estão incluídas.

No início do mês, os reis apresentaram também o seu novo avião privado, um novo Boeing 737 Business Jet, que poderá ser mesmo pilotado pelo próprio rei, pois pertence à companhia aérea do país, KLM, na qual o rei está autorizado a operar. Mas este novo avião, cujo custo ronda os 90 milhões de euros poderá também ser usado pelos membros do governo. O seu interior é luxuoso e até possui uma casa de banho com duche. Os reis da Holanda têm sido criticados no seu país pelos seus gastos excessivos.