"Não me avisaste do degrau e quase me mato!", disse a monarca, em voz alta ao segurança, em frente a uma multidão que a esperava.

Rainha Letizia repreende o seu guarda-costas em público

A rainha Letizia, como qualquer monarca ou seus descendentes nunca saem à rua sem se fazerem acompanhar de segurança pessoal, seja para eventos oficiais ou para simples passeios.

Mas a convivência com os guarda-costas nem sempre é pacífica. Foi o que aconteceu recentemente com a rainha espanhola, numa visita a Sevilha.

"Não me avisaste do degrau e quase me mato!", exclamou a rainha ao segurança, num momento que foi captado em vídeo e que se tornou viral nas redes sociais.

A rainha Letizia e o rei Felipe VI encontravam-se em Sevilha para inaugurar a exposição "A viagem mais longa", patente até fevereiro de 2020 e que narra a história dos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação, organizada e encabeçada pelo navegador português Fernão de Magalhães, ao serviço da coroa espanhola.

À saída do local da exposição, o Arquivo Geral das Índias, o casal real foi recebido por uma multidão entusiasta e Letizia dirigiu-se aos populares para a habitual sessão de cumprimentos.

Foi nessa altura que tropeçou no degrau e repreendeu o guarda-costas, em público, enquanto se apoiava no seu braço, pelo facto de não a ter avisado da existência desse obstáculo. Uma chamada de atenção que quem estava mais perto ouviu.

Realeza e guarda-costas: relação de amor e ódio

Em 2011, a nora favorita da rainha Isabel II, Sophie de Wessex, mulher do princípe Eduardo, protagonizou uma cena acalorada com um dos seus seguranças, a poucos dias do casamento de William e Kate.

A condessa foi fotografada a discutir com o seu guarda-costas, à saída do atelier do estilista Bruce Olfied, que fez o vestido que Sophie levou à boda dos Duques de Cambridge.

"Prince Edward’s wife Sophie took out her irritation on her personal bodyguard by waving her arms and jabbing at him with her fingers. The Countess looked decidedly fraught. An onlooker said: ‘Her body language seemed rather aggressive. (April 2011) 🤔 pic.twitter.com/oZh6JWUqwN — Mace (@RoyaleVision) October 2, 2019

A relação entre os guarda-costas e as figuras que protegem não são feitas apenas de situações explosivas e discussões.

Pelo contrário, a sua proximidade cria muitas vezes laços de amizade e até afetivos, que já foram explorados no cinema, no célebre filme de 1992, 'O Guarda-Costas', com Kevin Costner e a malograda Whitney Houston.

O confidente da princesa Diana

A princesa Diana refugiava-se muitas vezes nos seus seguranças da perseguição dos paparazzi e da imprensa. Um deles, Ken Wharfe, que trabalhou com a princesa do povo quase dez anos tornou-se mesmo seu confidente.

Em 2003, o guarda-costas lançou o livro 'Diana, Um Segredo Bem Guardado' (edição portuguesa), onde partilha alguns dos sentimentos de Lady Di em relação a diversas situações e personalidades.

Diana com o seu guarda-costas confidente Ken Wharf.

O marido de Stéphanie do Mónaco

Mas o caso porventura mais famoso e conhecido do público, entre um membro da realeza e elementos da sua segurança pessoa, é o de Stéphanie do Mónaco, a princesa rebelde que, nos anos 90, quebrou todas as regras e casou com um dos seus guarda-costas, Daniel Ducruet, pai dos seus filhos mais velhos, Louis e Pauline.

Casaram-se em 1995, com a bênção do príncipe Rainier, após grande resistência do monarca, ele próprio protagonista de um casamento inusitado na sua época, quando desposou a atriz de Hollywood, Grace Kelly.

A princesa Stephanie do Mónaco casou-se com o seu guarda-costas, Daniel Ducruet.

O casamento de Stéphanie e de Daniel Ducruet não durou muito. Os casos extra-conjugais do seu então marido levaram a princesa a pôr fim ao matrimónio em 1997 , mas não aos relacionamentos com membros da sua segurança pessoal.

Em 1998, a princesa deu à luz Camille, filha do seu chefe de segurança na altura, Jean Raymond Gottlieb, que se demitiu do cargo quando o curto romance começou. Camille nasceu fora do casamento, pelo que não faz parte da linha de sucessão ao trono do principado do Mónaco.