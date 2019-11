A monarca espanhola segue os conselhos de um nutricionista das celebridades para ter uma alimentação saudável e manter a boa forma física. Saiba quais são.

Rainha Letizia ‘impõe’ dieta especial à família e funcionários do Palácio

A mulher do Rei Felipe de Espanha sempre se mostrou muito empenhada em transmitir hábitos de alimentação saudável, e equilibrada, quer às suas filhas, quer aos espanhóis.



Letizia é aliás embaixadora Especial das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para a Nutrição, onde promove uma dieta saudável contra o fast food.

Ou seja, a Rainha de Espanha dá primazia aos produtos frescos, à fruta e legumes, ao peixe, contra a carne, os alimentos processados e açucares.

Por isso, desde que se casou com Felipe e se mudou para a Zarzuela é ela quem organiza com os encarregados da cozinha a agenda das refeições semanais do palácio.

Também no Colégio Santa Maria Los Rosales, frequentado pela princesa Leonor e Infanta Sofia, a ex-jornalista passou a coordenar as ementas do refeitório quando as meninas foram para lá estudar, o que provocou algum desagrado a certos pais de alunos.

Dieta para todos na Zarzuela

Contudo, o que a revista francesa ‘Point de Vue’ divulga agora é que não é apenas a família real que beneficia do cuidado que a rainha tem com a alimentação saudável.

Letizia também ‘impôs’ a sua dieta aos funcionários do Palácio, cujos menus das refeições são pensados com base numa alimentação saudável. Na Zarzuela a rainha quer que todos se alimentem corretamente.

Qual é a dieta seguida pela rainha Letizia?

É a dieta do famoso nutricionista Nicholas Perricone, e que não é apenas seguida pela rainha de Espanha mas por muitas celebridades.

O que Perricone defende é que na alimentação se deve dar primazia às frutas da época e ao peixe. Os açucares e alimentos processados devem ser postos de lado. Este nutricionista privilegia o que chama uma dieta anti-idade, pois tem a teoria que o envelhecimento é causado pela inflamação.

O nutricionista é defensor dos “superalimentos”, aqueles que possuem “propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e rejuvenescedoras”. Como por exemplo, bagas de Goji, cevada, quinoa, abacate, aveia, lentilhas ou batata doce.

Segundo este especialista das estrelas estes "superalimentos foram esquecidos no mundo atual de comida rápida e processada”.

Gwyneth Paltrow, Kate Hudson Cate Blanchett, Uma Thurman, Julia Roberts ou Anna Wintour algumas das clientes de Perricone e fiéis seguidoras da sua dieta.

Além da Rainha Letizia. A monarca já revelou que ao pequeno-almoço não dispensa a ingestão de três ovos diários. O salmão selvagem é um dos alimentos essenciais na dieta desenvolvida pelo norte-americano, pelas quantidades de omega3 que possui.

Boa forma física

A par com a preocupação com a alimentação, a monarca pratica exercício físico regularmente, nomeadamente aulas de zumba fitness com um professor que se desloca ao palácio real. O ar saudável e a boa forma física sempre foram uma das grandes preocupações de Letizia.