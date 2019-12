O rei Felipe também foi premiado. No total ganharam mais de 26 mil euros. As cautelas foram um presente muito especial de um amigo.

Rainha Letizia ganhou prémio de 13 mil euros na lotaria espanhola

O rei Felipe também foi premiado. No total ganharam mais de 26 mil euros. As cautelas foram um presente muito especial de um amigo.

A história passa-se por altura do casamento do então príncipe herdeiro Felipe com a jornalista plebeia Letizia Ortiz, no dia 22 de Maio de 2004, em Madrid.

Um amigo e colega da jornalista Miguel Garau decidiu oferecer um presente especial aos noivos, uma cautela da lotaria nacional espanhola. Mas o bilhete não podia ter uma numeração qualquer. Tinham de ter o número certo: 22504. O do dia do enlace, cuja cerimónia religiosa decorreu na catedral de Almudena, perante 1200 convidados, além dos milhões que seguiram pela televisão em todo o mundo.

Decidido a encontrar a cautela, este jornalista procurou na Espanha inteira, até que a Central de Lotarias o informou onde estava o bilhete, como contou Miguel Garau à Europa Press, há uns anos.

O primeiro problema estava resolvido, o segundo foi convencer os clientes fixos daquele número a ceder a cautela. Também conseguiu.

“Eu queria que tanto Letizia como o príncipe tivesse bilhetes premiados e a única solução que tinha era comprar o 22.500, o 22.501…”, contou. No total o jornalista comprou 20 cautelas, 10 para Letizia e 10 para Felipe.

O amigo enviou então por carta registada o presente para os dois juntamente com um livro sobre o casal “desejando-lhes muita sorte na sua vida”.

Mais de 26 mil euros para os dois

O dia do matrimónio real foi o dia do sorteio. E enquanto o casal celebrava o seu matrimónio Miguel Garau lembrou-se de procurar os números premiados no teletexto do seu telemóvel e viu que o seu presente de casamento estava entre eles. “Com 10 números, saiu o 22.500 e também o número aproximação 22.501” e “os três números finais 507”.

E foi assim que Felipe e Letizia ganharam 13.296 euros cada um, na lotaria nacional espanhola, no dia do seu casamento. Contudo, decidiram dar todo o dinheiro ganho, os 26.592 euros a uma organização não governamental (ONG), cujo nome nunca revelaram.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.