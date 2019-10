Rainha Isabel retira fotografia de Meghan e Harry da sala oficial

William e Harry estão zangados, e o pai, Carlos furioso com os dois. Incomodada com a situação a monarca decidiu chamar a atenção do neto de forma especial.

William e Harry estão zangados, e o pai, Carlos furioso com os dois. Incomodada com a situação a monarca decidiu chamar a atenção do neto de forma especial.

Este parece ser mais um capítulo no desenrolar do possível desentendimento entre os duques de Sussex e a restante família real.

Em julho, o retrato de Meghan e Harry estava na sala de audiências de Isabel II, juntamente com outros retratos dos netos da monarca, quando esta recebeu o primeiro-ministo Boris Johnson, que tinha acabado de tomar posse, como mostra a fotografia. Atrás da rainha e do primeiro-ministro, na mesinha do lado esquerdo junto à lareira, estavam três molduras, uma das quais com uma foto de Meghan e Harry, segundo conta a imprensa britânica.

No entanto, parece que algo aconteceu já que esta quarta-feira, 22 de outubro, quando Kisha Alexander-Grant, do Alto Comissariado de Grenada para o Reino Unido, foi fotografada com a rainha, a imprensa deu pela falta da terceira moldura.

2 A rainha com Kisha Alexander-Grant, do Alto Comissariado de Grenada para o Reino Unido, em outubro.

O pormenor parece pequeno mas a verdade é que nada é deixado ao acaso no Palácio de Buckingham e este pode ser o 'recado' de Isabel II sobre a mais recente polémica real. Como se vê na fotografia em cima, na mesma mesinha à esquerda da lareira já só estão duas molduras, uma das quais de William e Kate. O retrato do casal Harry e Meghan já não se encontra lá. Foi retirado.

Duques de Sussex revelam luta com a "vida real"

Tudo começou com a exibição no passado domingo, 20, do documentário "Harry & Meghan: An African Journey", realizado pelo canal de televisão britânico ITV.

O jornalista Tom Bradby acompanhou os Duques de Sussex na visita oficial pela África do Sul, Angola, Botswana e Malawi e conversou com ambos.

As declarações de Meghan Markle correram o mundo já que a duquesa mostrou-se, pela primeira vez, numa posição mais frágil.

"Qualquer mulher, especialmente quando está grávida, está muito vulnerável. Por isso, foi muito desafiador. E então, quando temos um recém-nascido... E especialmente como mulher, é muito complicado. Adicione ser mãe pela primeira vez e ser também recém-casada".

No momento mais emotivo do excerto da entrevista, o jornalista tentou esclareceu que, no caso, o que Meghan queria dizer é que não "estava tudo bem e que tem sido uma luta". A duquesa respondeu 'sim'.

O Palácio de Buckingham não terá apreciado que a duquesa se mostrasse tão frágil naquilo que consideram ser o seu dever.

Irmãos em caminhos diferentes

No mesmo documentário, as declarações de Harry sobre o afastamento e possíveis zangas com o irmão mais velho, William, também não terão caído bem aos familiares.

“Faz parte deste papel, deste trabalho, desta família. Quando se está debaixo desta pressão, algumas coisas acontecem, inevitavelmente”.

Contudo, este fez questão de salvaguardar que “somos irmãos, vamos ser sempre irmãos. Neste momento, estamos em caminhos diferentes, mas vou estar sempre lá para ele e sei que ele vai estar sempre lá para mim."

No entanto, a rotina de ambos mudou. "Não nos vemos tantas vezes como costumávamos porque andamos muito ocupados, mas eu amo-o. A maioria destas coisas [na imprensa] é criada do nada, mas, como irmãos, temos dias bons e dias maus”.



O legado da princesa Diana

Questionado sobre as circunstâncias da morte da mãe e de como a própria mulher é constantemente assediada, Harry revela à ITV que “não me vão obrigar a entrar no jogo que matou a minha mãe. Claramente, a minha mãe ensinou-me um determinado conjunto de valores que vou sempre defender. Sempre pensei que tinha de proteger a minha família e agora tenho uma família para proteger”. Meghan e Harry são pais do pequeno Archie que acompanhou os pais na viagem a África.



O duque de Sussex já tinha dito, em comunicado oficial: "Vi o que o que acontece quando alguém que amo é encarado como uma marca ao ponto de deixar de ser tratado e visto como uma pessoa real. Perdi a minha mãe e agora vejo a minha mulher a ser vítima das mesmas forças poderosas".

Príncipe Carlos "furioso" com os filhos

Carlos, pai de William e Harry e herdeiro ao trono britânico, sempre apoiou o enlace entre o filho mais novo e Meghan Markle.

No entanto, os últimos desenvolvimentos podem tê-lo feito mudar de opinião. Segundo o jornal britânico "The Sun", o príncipe está "furioso" com a emissão do documentário.

Não só porque expõe a sua família como também porque "aniquilou" a estreia de um documentário de duas partes sobre os 50 anos de Carlos como Duque da Cornualha.

As declarações dos duques de Sussex desviaram completamente as atenções do que seria a comemoração desta data histórica.

O príncipe também terá ficado descontente quando a duquesa de Sussex cancelou um encontro com o sogro no último minuto. No entanto, o herdeiro ainda não se pronunciou oficialmente.

Resta saber se a rainha conseguirá colocar um ponto final às falhas de comunicação entre os membros da família e se o neto e Meghan entenderam o seu "recado".





Ana Patrícia Cardoso