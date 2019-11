Após a sua morte, os funcionários reais acreditavam que Lady Di regressara para assombrar a casa de campo da rainha, conta um novo livro.

Rainha Isabel pediu a padre para afastar espírito de Diana do castelo

Em 2001, quatro anos depois do trágico acidente que matou a Princesa Diana, a sua presença ainda era sentida de forma forte e "assustadora" no Castelo de Sandringham, a casa de campo da rainha Isabel II.



De tal forma que os empregados daquela casa se recusavam a entrar e a limpar um dos aposentos reais. O relato é feito pelo jornalista britânico Kenneth Rose que durante anos escreveu sobre a família real, no novo livro, 'Who Loses, Who Wins: The Journals of Kenneth Rose, Vol II 1979-2014'.

Perante a situação de medo dos funcionários, Isabel II reuniu-se com a rainha mãe, a amiga da família Prue Penn e um sacerdote local para saber como resolver o problema.

Aposento assombrado

O quarto “maldito” para os empregados onde estes acreditavam estar o espírito de Diana era o mesmo onde, muitos anos antes, em 1952, tinha falecido o rei George VI, de cancro de pulmão.

O sacerdote local foi inspecionar o castelo, visitando divisão por divisão e naquele quarto, onde os empregados se recusavam a entrar sentiu de facto “uma atmosfera perturbadora e negativa” que sugeriu poder tratar-se da presença do espírito de Diana, devido à sua “morte violenta” e inesperada, conta o jornalista Kenneth Rose no livro, citado pela imprensa britânica.

Além de que fora ali que também falecera o rei George VI, o que tornava aquele aposento especial e disponível para a presença das almas inquietas já falecidas.

Rezas para a tranquilidade

Para resolver o problema o sacerdote decidiu então realizar uma missa naquele quarto. “Não foi uma sessão de exorcismo para eliminar um espírito maléfico, mas sim uma reza para trazer tranquilidade ao espaço, e dar um repouso pacífico à alma do rei George VI que ali morrera e à da princesa Diana”, conta o jornalista Kenneth Rose no seu livro.

Este jornalista escreveu sobre a família real britânica entre 1979 e 2014, na grande maior parte do tempo para o jornal britânico ‘Daily Mail’ que agora reuniu os seus artigos neste novo livro. Anos de investigação aos Windsor que o tornam um dos melhores conhecedores dos bastidores da casa real britânica.

