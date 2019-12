A monarca prestou condolências às famílias das vítimas e saudou o trabalho dos socorristas.

Rainha Isabel II usa redes sociais para falar sobre atentado na Ponte de Londres

A monarca prestou condolências às famílias das vítimas e saudou o trabalho dos socorristas.

Na passada sexta-feira, 29, Londres ficou em choque com um ataque terrorista na Ponte de Londres em plena luz do dia.

Um homem esfaqueou cinco pessoas que passavam naquele momento. Duas delas morreram. O próprio atacante foi abatido pela polícia. Três feridos foram levados para o hospital.

Após o ataque, a rainha Isabel II decidiu pronunciar-se sobre o ocorrido e usou as redes sociais para o fazer. No perfil oficial da família real britânica, pode ler-se a sua mensagem para as pessoas do Reino Unido.

"O príncipe Philip e eu ficámos tristes quando soubemos dos ataques terroristas na Ponte de Londres. Enviamos os nossos pensamentos, orações e mais profunda simpatia a todos aqueles que perderam entes queridos e que foram afetados pela terrível violência de ontem", escreveu.

Para além das condolências às famílias das vítimas, a monarca fez questão de enaltecer o trabalho dos socorristas. "Expresso os meus agradecimentos à polícia e aos serviços de emergência, bem como às pessoas corajosas que colocaram as suas próprias vidas em risco para ajudar e proteger os outros".

Identidade das vítimas

Sabe-se agora que as duas vítimas do atentado de Londres estavam a trabalhar num projecto para aproximar os mundos académico e prisional na Universidade de Cambridge: Jack Merritt, 25 anos, e Saskia Jones, 23 anos, foram esfaqueados até a morte por um ex-prisioneiro condenado por terrorismo, anunciou a polícia no domingo.

Os dois diplomados da Universidade de Cambridge, participavam no programa "Learning Together", um programa de formação do Instituto de Criminologia que reunia estudantes e prisioneiros com o objetivo de reabilitá-los, "Jack como coordenador e Saskia como voluntário", afirmou a polícia em comunicado.



Um dos três feridos já saiu do hospital. Os outros dois permanecem no hospital "em estado estável", segundo a polícia, e não querem ser identificados.

