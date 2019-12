Mais uma vez, a monarca envia uma "mensagem" para os duques de Sussex que, este ano, vão passar a época natalícia no Canadá.

Rainha Isabel II exclui Harry e Meghan da fotografia de Natal

Mais uma vez, a monarca envia uma "mensagem" para os duques de Sussex que, este ano, vão passar a época natalícia no Canadá.

Na fotografia oficial oficial de Natal divulgada no Instagram da família real, a rainha Isabel II surge numa mesa repleta de molduras, no palácio de Buckingham.

Os retratos são do príncipe Filipe, que entretanto já voltou para casa; de Carlos e Camilla Parker-Bowles; dos duques de Cambridge, William, Kate Middleton e os filhos do casal, Louis, George e Charlotte.

A ausência da imagem do príncipe Harry, de Meghan e do filho de ambos, Archie volta a dar que falar e aumenta a suspeita de que a monarca estará de costas voltadas para o casal, depois da viagem a África e dos comentários de ambos em relação à vida como membros da família real.

A primeira "mensagem" de Isabel II

Em outubro, a ausência da moldura dos duques de Sussex da sala de conferências da rainha Isabel II também deu que falar.

Em julho, o retrato de Meghan e Harry estava na sala de audiências de Isabel II, juntamente com outros retratos dos netos da monarca, quando esta recebeu o primeiro-ministo Boris Johnson, que tinha acabado de tomar posse.

A 22 de outubro, quando Kisha Alexander-Grant, do Alto Comissariado de Grenada para o Reino Unido, foi fotografada com a rainha, a imprensa deu pela falta da moldura com os duques de Sussex.

O pormenor parece pequeno mas a verdade é que nada é deixado ao acaso no Palácio de Buckingham e este pode ser o 'recado' de Isabel II, que voltou a repetir o gesto neste Natal.

Ana Patrícia Cardoso