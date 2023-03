Acabou a fase de testes. Na quarta-feira os três radares na A7 começam a multar.

Radares nos três túneis da A7 começam a multar na quarta-feira

Os radares de trânsito “inteligentes” nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na autoestrada A7 entram esta quarta-feira (15 de março) na fase repressiva, ou seja, quem não respeitar o limite de velocidade será multado. A informação foi avançada pelo Ministério da Mobilidade.

Estes radares calculam a velocidade média dos veículos ao longo de todo o comprimento dos túneis, onde o limite máximo de velocidade é de 90km/h. Uma tolerância de 3 km/h é deduzida do valor calculado.

Estes radares também se adaptam às reduções do limite de velocidade máxima indicado pela CITA, por exemplo, no caso de um estaleiro de construção ou de um incidente no túnel. As tolerâncias correspondentes são então aplicáveis.

O primeiro radar deste tipo está em funcionamento desde 1 de dezembro de 2021 no túnel de Markusberg, na autoestrada A13. Existem atualmente cinco radares deste tipo no Luxemburgo.

Artigo: Susy Martins /