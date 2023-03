O objetivo dos radares não é de multar os automobilistas, mas de sensibilizar para o respeito dos limites de velocidade

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 09 MAR 2023

Radares fixos reduzem acidentes mortais

O objetivo dos radares não é de multar os automobilistas, mas de sensibilizar para o respeito dos limites de velocidade

O número de acidentes mortais reduziu praticamente em todos os locais em que foi instalado um radar fixo. Uma informação avançada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar ao deputado do ADR, Jeff Engelen.

Este político do norte queria saber se se podia falar de “prevenção conseguida” quando se vê que o número de multas tem aumentado consideravelmente no país.

François Bausch explica que o objetivo dos radares não é de multar os automobilistas, mas de sensibilizar para o respeito dos limites de velocidade e assim aumentar a segurança nas estradas do país.

O ministro informa ainda que em 2020 e 2021 não houve acidentes mortais num perímetro de 200 metros à volta dos radares fixos. Foram registados cinco acidentes com feridos graves.

Segurança Rodoviária exige limite de 30km/h nas localidades

A associação ‘Segurança Rodoviária’ exige que em todo o país seja estabelecido um limite de velocidade de 30km/h nas localidades e de 80 km/h nas estradas nacionais. Atualmente o limite é respetivamente de 50km/h e 90km/h.

Esta proposta consta de um catálogo de reivindicações da ‘Segurança Rodoviária’, que será apresentado antes das eleições legislativas.

O presidente desta organização, Paul Hammelmann, disse ao jornal Tageblatt que está consciente de que este pedido poderá “enervar” muita gente, mas defende que, por mais impopular que seja, esta medida servirá para “aumentar a segurança nas estradas e salvar vidas”.

Uma outra ideia seria de proibir a ultrapassagem junto a paragens de autocarros. Uma reflexão que surje após o acidente trágico em Neudorf que vitimou mortalmente três pessoas.

Ministro da Mobilidade contra limite de 30km/h nas localidades

O ministro da Mobilidade e Transportes, François Bausch, falou sobre o grave acidente de segunda-feira, em Neudorf, que vitimou três pessoas, na capital.

Confrontado pelo jornal online Virgule, François Bausch manifestou preocupação com a segurança nas estradas, acrescentando que os condutores estão mais nervosos desde a pandemia de covid-19.

Segundo os números apresentados pelo ministro, o número de mortes em acidentes aumentou em 2022, para 37 casos, contrariando a tendência dos anos anteriores.

Mais de 300 mil condutores foram ainda "apanhados" em excesso de velocidade ou desrespeito pelo sinal vermelho pelos radares fixos e móveis do Luxemburgo.

Questionado sobre a possibilidade de redução do limite de velocidade dos atuais 50 km/h para 30 km/h dentro das localidades, o ministro diz que é contra.

Habitação. Taxas de juro voltam a subir no Luxemburgo

As taxas de juro dos créditos à habitação para os agregados familiares tiveram um aumento de cerca de 1% de dezembro para janeiro. Ao mesmo tempo que aumentam os juros diminuem os novos empréstimos concedidos, anunciou o Banco Central do Luxemburgo (BCL).

A taxa de juro variável no crédito à habitação fixou-se em janeiro nos 3,51% contra os 2, 58% de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume dos novos empréstimos diminuiu 67 milhões de euros durante o mês de janeiro, 217 milhões contra os 284 milhões de dezembro.

Em termos anuais, as taxas de juro subiram 2,21 por cento.

Em linguagem simples, isso significa que, por exemplo, num empréstimo de 500 mil euros, a 30 anos, a prestação é agora de 2.250 euros por mês, enquanto há um ano, os agregados familiares pagavam um pouco menos de 1.700 euros desta mensalidade. Contas feitas, num ano a prestação mensal aumentou cerca de 550 euros.

Lares ligados a rede de aquecimento urbano vão ter subsídio de 960 a 2.400 euros

O Ministério da Energia anunciou esta quarta-feira a introdução de um novo subsídio que faz parte do pacote de ajudas às famílias para fazer face ao aumento dos preços da energia. O montante poderá variar entre 960 e 2.400 euros.

Trata-se do subsídio temporário para limitar, retroativamente, o aumento do preço do fornecimento de aquecimento aos clientes residenciais que estão ligados a uma rede urbana.

A contribuição estatal visa reduzir os preços em mais de 15%, em comparação com o nível médio de preços de setembro de 2022.

Esta medida é aplicável, retroativamente de 1 de outubro de 2022 até 31 de dezembro de 2023. A título de exemplo, os clientes que tenham um consumo anual de 10.000 quilowatt (kWh) pagariam cerca de 2.600 euros, mas com 960 euros de subsídio do Estado passam a pagar 1.640 euros (IVA incluído).

Já para as residências com consumo anual na ordem dos 25.000 kWh, o Estado vai atribuir 2.400 euros, ou seja, em vez dos 6.500 euros, passarão a pagar 4.100 euros (IVA incluído).

Ajuda financeira para quem tem caldeiras a “pellets” prolongada por mais um ano

Travar a inflação continua a ser uma das prioridades do Governo. Daí ter assinado, esta terça-feira, um acordo tripartido com os parceiros sociais. Uma das medidas que vai continuar em vigor até final de 2024, para ajudar as famílias, é a ajuda financeira para a compra de pellets, ou seja, material orgânico prensado.

Uma redução de 35% do preço total continua assim em vigor, por mais um ano. No entanto, a comparticipação do Estado é limitada a um montante máximo de 200 euros por tonelada de pellets.

Apesar da medida do Governo, o número de famílias que vai beneficiar desta ajuda é marginal. Apenas 3,3% da energia utilizada para o aquecimento provém dos pellets, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

A maioria das famílias (52%) utiliza o gás como fonte de energia para aquecer a casa, segue-se o gasóleo de aquecimento, com 27,4%, e finalmente a eletricidade, para 16,3% dos agregados. Estes dados foram apurados pelo Statec antes do aumento dos preços da energia.

Empresas. Muitos mais homens do que mulheres nos cargos de topo

Sejam empresas públicas ou privadas, há sempre mais homens do que mulheres nos cargos do topo. Em alguns segmentos, elas nem existem.

Tem havido muito progresso e o Luxemburgo até está bem colocado nos ‘rankings’ internacionais. Mas há ainda um longo caminho a percorrer em matéria de igualdade entre mulheres e homens. Uma das áreas diz respeito aos cargos de liderança nas empresas.

Segundo dados compilados pelo Observatório da Igualdade, referentes a 2022, no Luxemburgo, as maiores empresas cotadas na bolsa tinham apenas homens nos cargos de presidência.

Se olharmos para os conselhos de administração dessas empresas, a percentagem de mulheres é de apenas 24%. Taxa que, mais uma vez, desce para zero, no que toca ao cargo de diretor-executivo.

Nas empresas públicas, a situação melhora. Naquelas em que o Estado está representado, as mulheres representam 25% do total presidentes, 39% dos vice-presidentes e 39% dos membros dos conselhos de administração. Por outro lado, nos estabelecimentos públicos, elas são 29% do total de presidentes, 39% dos vice-presidentes e 41% dos membros dos conselhos de administração. Já nas empresas detidas pelo Estado, 21% dos presidentes, 39% dos vice-presidentes e 34% dos membros dos conselhos de administração são mulheres.

Igualdade na política. O caminho ainda é longo

A participação política de mulheres no Luxemburgo tem registado, ao longo dos anos, um lento crescimento. Em 2022, 62% (8) dos presidentes dos 11 partidos políticos eram homens e somente 38% (5) eram mulheres. Uma disparidade ainda maior quando se olha para os secretários gerais dos partidos, em que 70% são homens e 30% são mulheres.

Estes dados foram revelados no “Observatório da Igualdade”, que destaca ainda que 65% (39) dos 60 deputados eleitos são homens e 35% (21) são mulheres. A taxa de mulheres eleitas é algo que está longe de representar a realidade da população no Luxemburgo, composta por cerca de metade de mulheres.

Segundo a lei luxemburguesa, as mulheres têm de representar 40% das listas eleitorais dos partidos nas eleições legislativas e 50% nas europeias. Uma lei que foi votada em 2016 e que penaliza financeiramente os partidos que não respeitam essas quotas.

Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu o Grão-Ducado atingiu a paridade total. Dos seis eurodeputados eleitos, três são mulheres.

Linha Aberta. “Não gosto que a minha esposa me arrume o prato”

Um dia depois do Dia Internacional da Mulher, a igualdade de género é o tema em debate no Linha Aberta, o programa de opinião da Rádio Latina.

Já foi vítima de alguma discriminação por causa do género? Na sua empresa, homens e mulheres a fazer o mesmo trabalho ganham o mesmo? E lá em casa, as tarefas são divididas de forma equilibrada?

A Rádio Latina foi ao encontro de vários portugueses, e não só, para escutar o que pensam sobre o assunto. Sobre o trabalho em casa, ouvimos mulheres satisfeitas com a divisão das tarefas, outras que lamentam terem de ser elas a fazer a maior parte do trabalho doméstico e ainda homens a que garantem fazer a sua parte. Leia aqui o artigo na íntegra.

Cerca de 25% dos trabalhadores têm mais de 50 anos

É mais um aspeto a ter em conta quando se fala de falta de mão de obra. Estima-se em 25% a taxa de trabalhadores no Luxemburgo com 50 anos ou mais.

O dado é avançado pela União das Empresas Luxemburguesas (UEL) que o usa para alertar, uma vez mais, para a penúria de mão de obra no país. Leia aqui o artigo na íntegra.

Casos de covid-19 continuam a aumentar no Luxemburgo

O número de casos positivos de covid-19 continuam a aumentar no Luxemburgo. Na semana passada, o número de pessoas com teste positivo aumentou 14%. Entre 27 de fevereiro e 5 de março, foram registados 1.606 casos, quando na semana anterior eram 1.409.

Segundo o balanço semanal do Ministério da Saúde, de todos os testes positivos, 52,3% correspondia a reinfeções. Na última semana ficou ainda registado uma morte associada à covid-19.

Já em relação aos internamentos, havia 16 pacientes hospitalizados nos cuidados normais, contra 10 na semana anterior, e nenhum nos cuidados intensivos.

O relatório refere ainda que, na última semana, o número de casos de gripe comunicados pelos laboratórios aumentou ligeiramente, de 304 para 318 casos, mais 4,6% em comparação com a semana anterior.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Anouk Antony