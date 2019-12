Este ano, R. Kelly,foi acusado criminalmente por várias alegações de abuso sexual. O cantor continua preso.

R. Kelly acusado de suborno para casar com cantora de 15 anos

O cantor tem vindo a somar acusações. Robert Kelly foi agora acusado de pagar a um funcionário do governo de Illinois, em 1994, com o objetivo de obter uma identidade falsa para a cantora Aaliyah, na altura com 15 anos. R. Kelly tinha 27.

Essa identificação foi depois usada para terem uma licença de casamento legal, avançou o jornal New York Times.



Na passada quinta-feira, 5, a procuradoria federal de Brooklyn acusou formalmente R. Kelly de suborno. O caso remonta a 30 de agosto de 1994 e o casamento com a identidade falsa chegou a acontecer, no dia seguinte, 31 de agosto, mas foi posteriormente anulado.

A nova acusação vem juntar-se ao caso já apresentado contra R.Kelly, em que o estado de Nova Iorque o acusa de explorar sexualmente menores de idade e coagi-las a praticar atividades sexuais ilegais.

Os promotores públicos obtiveram os registos do casamento e anulação, bem como a certidão de nascimento de Aaliyah. A acusação não especificou, no entanto, qual agência estatal onde trabalhava a pessoa que recebeu o dinheiro de R. Kelly.



O enlace sempre foi motivo de desconfiança por parte da imprensa e a revista Vibe chegou a relatar, na altura, que uma licença de casamento de Illinois para o Kelly e Aaliyah listava a cantora com 18 anos, quando não era verdade.

Aaliyah tinha 14 anos quando lançou o primeiro álbum, "Age Ain't Nothing but a Number", produzido por R. Kelly e lançado precisamente em 1994, o mesmo ano do casamento.

A cantora, cujo nome completo era Aaliyah Dana Haughton, morreu em 2001, num acidente de avião, quando tinha apenas 22 anos. É identificada no processo como como "Jane Doe #1".

O ano de todas as acusações

Este ano, o R. Kelly, 52 anos, foi acusado criminalmente em várias jurisdições por alegações de abuso sexual. No entanto, há mais de 20 anos que R. Kelly responde a acusações.

Em 2002, um vídeo mostra R. Kelly a ter relações com uma menor e a urinar-lhe para a boca. Segundo o The Chicado Sun-Times, as filmagens estavam sob investigação da polícia de Chicago.

Nesse ano, o cantor foi preso pela primeira vez. O caso arrastou-se por cinco anos e apenas em 2008 chegou a tribunal. O júri declarou que a adolescente não podia ser identificada com certeza e o cantor foi considerado inocente de todas as acusações.

Apesar da controvérsia, a carreira como cantor continuou e R. Kelly chegou a ganhar três Grammys pela música "I believe I can Fly", o seu maior sucesso até à data. Em 2012, numa entrevista à revista GQ, R. Kelly admitiu que, durante a sua infância, sofreu abusos por parte de mulheres adultas.

Em janeiro de 2019, o documentário "Surviving R. Kelly" voltou a levantar questões sobre o seu passado, com várias mulheres a darem o seu testemunho sobre os abusos sofridos com o cantor. R. Kelly declarou-se inocente das acusações.

Atualmente, está detido sob custódia federal em Chicago, cidade onde foi preso em julho, na sequência de 13 novas acusações. Esta foi a segunda vez que o cantor foi preso este ano. Em fevereiro, foi acusado de abuso sexual a três adolescentes e uma mulher. Declarou-se inocente e saiu com fiança.





Ana Patrícia Cardoso