De 28 de fevereiro a 1 de março, a LuxExpo, em Kirchberg, acolhe as diferentes manifestações artísticas e culturais da 37ª. edição do certame.

Radio Latina 2 min.

Rádio Latina no Festival das Migrações

De 28 de fevereiro a 1 de março, a LuxExpo, em Kirchberg, acolhe as diferentes manifestações artísticas e culturais da 37ª. edição do certame.

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania está mesmo aí à porta e com ele três dias de celebração para todos aqueles, que, das mais diversas origens, têm no Luxemburgo o seu espaço de encontro.

De 28 de fevereiro a 1 de março, a Luxexpo, em Kirchberg, acolhe as diferentes manifestações artísticas e culturais desse momento de confraternização entre comunidades imigrantes e não só.

Nesta edição contará com mais de 400 ‘stands’ que vão promover a interculturalidade do Luxemburgo, através da gastronomia, dança, música e do artesanato.



O festival, que este ano também é dedicado às temáticas da escravatura moderna e do feminismo, engloba o 20°. Salão do Livro e das Culturas e o 8°. Encontro das Artes Contemporâneas (ARTSmanif), assim como diferentes momentos de discussão e debate.

O Comité de Ligação das Associações Estrangeiras (CLAE), promotor do evento, espera receber 40 mil visitantes nesta que é a 37ª. edição do certame.



No festival, a música também tem destaque e, este ano, os sons cabo-verdianos voltam a ter uma presença forte, com a participação de nomes como os Pilon, que são os cabeça de cartaz de sábado.

Latina com o Festival das Migrações

A Rádio Latina volta a marcar presença no festival, com o seu estúdio móvel e com uma equipa de técnicos, locutores e jornalistas que vão acompanhar o evento durante os três dias.

Foto: DR

Ao longo das emissões haverá entrevistas, concursos e oferta de brindes Latina, assim como a cobertura de conferências. Uma delas, subordinada ao tema da escravatura moderna, conta com o jornalista da Rádio Latina Henrique De Burgo, entre os conferencistas, e decorre já esta sexta-feira, dia 28, às 18h30.

No mesmo dia, os programas das equipas espanhola ('Despertar') e brasileira, ('Atitude Tropical') serão transmitidos a partir da Luxexpo, das 18h às 20h e das 20h às 22h, respectivamente. No sábado, será a vez do programa italiano 'Café Correto' (entre as 12h e as 14h) e no domingo, o programa cabo-verdiano 'Morabeza' (das 12h às 14h) encerra a representação da emissão da Latina no festival.

Veja aqui toda a programação do Festival das Migrações.