Radio Latina 3 min.

Rádio Latina festeja Dia Mundial da Língua Portuguesa com 100% de música lusófona

A Rádio Latina vai cobrir ainda dois eventos que assinalam a data em direto a partir de Belval.

A Rádio Latina assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, esta quarta-feira, com uma lista de reprodução (playlist) 100% lusófona. "Entre as seis horas da manhã e a meia-noite, a Rádio Latina só passará música lusófona", destaca o diretor de Antena, António Torrado, considerando a língua portuguesa "o mais importante e fundamental elo de ligação entre a rádio Latina e todos os lusodescendentes que vivem no Luxemburgo".

"O dia é de festa" nesta estação emissora que caminha para os 29 anos de existência. "Todas as emissões serão dedicadas ao Dia Mundial da Língua Portuguesa", sublinha ainda António Torrado.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa assinala-se a 5 de maio em 44 países com mais de 150 atividades, coordenadas pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua. No Luxemburgo estão programadas conferências à distância e a inauguração de uma exposição, num evento intitulado "Mundos da Lusofonia", promovido pela Embaixada de Portugal e pelo leitorado do Instituto Camões na Universidade do Luxemburgo.

O programa comemorativo arranca às 16:00, na "Maison du Savoir" da Universidade do Luxemburgo, em Belval, com as conferencistas Teolinda Gersão e Vera Duarte. Duas mulheres com percursos premiados. Teolinda Gersão é escritora e antiga professora de literatura alemã na Universidade Nova de Lisboa. É autora de 19 livros e está traduzida em 20 países.

Já Vera Duarte é escritora e jurista. Foi a primeira mulher a exercer magistratura em Cabo Verde. Foi também ministra da Educação e do Ensino Superior e é desde 2016, Patrona dos Colóquios da Lusofonia. A exposição de pintura "Mundos da Lusofonia" será inaugurada às 18:00, na presença dos artistas Nathalie Afonso, Pedro Amaral e Sidney Castro Fernandes. A Rádio Latina vai cobrir ambos os eventos em direto a partir de Belval.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou, em 2019, o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este dia foi proposto por todos os países lusófonos e apoiado por mais 24 Estados, incluindo o Luxemburgo.



De Angola ao Brasil, de Portugal a Moçambique, de Timor Leste a Cabo Verde, todos estes países têm um denominador comum: a língua portuguesa. A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes. Representa 3,7% da população mundial.

É ainda a língua oficial dos nove países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. "O português é uma língua de criatividade e de música, do fado à morna, passando pelos poetas da bossa nova. Uma língua de literatura, de cinema, de património, mas também uma língua das ciências, da inovação, da pedagogia, dos mares e dos oceanos", considerou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, em 2020, no âmbito do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu em 2020 que a proclamação deste dia mundial é "um justo reconhecimento da relevância global da língua portuguesa. Uma língua que se vai construindo no dia a dia, de vários povos de todos os continentes, num constante enriquecimento da sua multiculturalidade."





