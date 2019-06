"No Silêncio do Teu Olhar" é o novo single da banda de Tomar

Radio Latina 1

Quinta do Bill regressa com inspiração galega

"No Silêncio do Teu Olhar" é o novo single da banda de Tomar

A Quinta do Bill lançou, na passado dia 21 de junho, o seu novo tema “No Silêncio do Teu Olhar”.

A canção surge em forma de dueto e conta com a participação da cantora e compositora Guadi Galego, uma das artistas mais relevantes no panorama musical da Galiza.

Com letra de Pedro Malaquias e música de Carlos Moisés, “No Silêncio do Teu Olhar” é um inédito, editado originalmente em 2012 no álbum “25 anos – Baladas”, colectânea que reúne algumas das canções mais intimistas da Quinta do Bill.



A canção ganha agora uma nova vida através da participação especial na voz de Guadi Galego, numa simbiose perfeita entre as culturas portuguesa e galega.