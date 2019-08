"A cozinha era o antigo salão de baile do apartamento, originalmente construído para as receções da família Grão-Ducal", diz o anúncio.

Quer viver num 'palacete' da família grão-ducal? Este pode ser seu por 7,3 milhões

É uma penthouse enorme, situada em Kircheberg, maravilhosamente decorada, pertenceu a um dos mais proeminentes membros da família real do Luxemburgo e está à venda na imobiliária Propriety por 7,3 milhões de euros.

As imagens deste apartamento com 330 metros quadrados, no último andar, junto dos edifícios das instituições europeias, mostram que este espaço mais parece um palacete com os seus frescos e candeeiros de cristal. Veja as fotos da Propriety e deslumbre-se.

"Onde agora está a cozinha [foto de abertura ] era o antigo salão de baile do apartamento, originalmente construído para servir as receções da família Grão-Ducal", explica o texto da Propriety. Há também duas varandas com 320m2, quase do mesmo tamanho do apartamento. A imobiliária confirmou à imprensa que este apartamento pertenceu a um membro da família grão-ducal. Qual é que já não revela.

O 'palacete' tem cinco quartos com casa de banho, uma 'wellness room' e quatro lugares de garagem, lê-se no anúncio. Até tem um elevador privado para o apartamento.