A Comissão Europeia lançou o segundo concurso "DiscoverEU".

Quer viajar gratuitamente pela Europa?

A Comissão Europeia lançou o segundo concurso "DiscoverEU".

Esta segunda edoção segue-se ao êxito do primeiro, que deu a 15.000 jovens a oportunidade de viajar em toda a Europa entre julho e outubro deste ano. Muitos deles participaram nos eventos realizados durante o Ano Europeu do Património Cultural.



O Comissário Tibor Navracsics, responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, afirmou: «É ótimo ver que os jovens aderem a esta nova oportunidade de descobrir as culturas e tradições europeias, compreender o que significa a diversidade europeia e fazer amizades com pessoas que, de outra forma, não teriam conhecido. A primeira ronda mostrou que os jovens adquirem autoconfiança e novas competências, como o espírito de iniciativa e a aprendizagem de outras línguas. A iniciativa "DiscoverEU" é muito mais do que viajar, tem a ver com a aprendizagem da vida».



Quem pode candidatar-se e como?

De acordo com o comunicado da Comissão Europeia, todos os cidadãos nascidos na União Europeia entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2000 poderão inscrever-se. Os interessados em participar podem fazê-lo no Portal Europeu da Juventude, onde terão de registar-se e comunicar os seus planos de viagem.

Os candidatos serão selecionados com base nas respostas dadas a cinco questões de escolha múltipla relacionadas com a cultura e a diversidade europeias, com as iniciativas da UE destinadas aos jovens, com as próximas eleições para o Parlamento Europeu, além de uma pergunta adicional sobre um tópico relacionado com esta segunda ronda.

Os escolhidos poderão viajar entre 15 de abril e 31 de outubro de 2019, de 1 a 30 dias.



Candidate-se já, aqui!

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.