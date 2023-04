A Câmara dos Deputados e outros organismos e ministérios participam este sábado na 'jornada de portas abertas das instituições'.

Quer ver o Parlamento por dentro?

A Câmara dos Deputados e outros organismos e ministérios participam este sábado na 'jornada de portas abertas das instituições'.

A Câmara dos Deputados vai abrir as portas ao público este sábado Qualquer pessoa interessada em ver o interior do Parlamento e informar-se sobre o papel e funcionamento da instituição, poderá fazê-lo entre as 10h e as 18h. Basta comparecer munido do bilhete de identidade.



De acordo com uma nota divulgada pelo Parlamento, a instituição não só abrirá as portas como estarão também presentes os deputados, com quem os visitantes poderão conversar.

O Parlamento é uma de várias instituições e ministérios que participarão na jornada de portas abertas das instituições. O Zentrum fir politesch Bildung (ZpB), o Ombudsman ou o OKaJu são outros dos organismos acessíveis ao público no dia 22 de abril.

Também a torre Alcide de Gasperi -- conhecida por “Héichhaus --, em Kirchberg, poderá ser visitada entre as 13h e 17h, proporcionando uma vista panorâmica a partir do 22º andar.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Jallay