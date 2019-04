Há muito que o exercício está ligado a uma melhor saúde cardiovascular e menor risco de obesidade. É importante observar que mesmo com quantidades reduzidas de exercício, os benefícios foram notórios.

Quer ter uma vida mais longa? Bastam 10 minutos de exercício por semana

Estudos têm vindo a confirmar que se fizer exercício moderado durante alguns minutos, de forma regular, vai sentir o impacto positivo na sua saúde.



Ainda assim, 10 minutos podem parecer insuficientes, uma vez que o recomendado pela grande maioria dos profissionais são os 150 minutos semanais.

Consegue imaginar fazer exercício menos tempo do que demora a fazer o jantar ou lavar a roupa e, mesmo assim, obter resultados? O estudo publicado no British Journal os Sports Medicine garante que sim.

A investigação acompanhou 88 mil americanos, entre os 40 e 85 anos, que participaram no “ National Health Interview Survey”, entre 1997 e 2008. Nenhum dos participantes apresentava sinais de doenças crónicas quando iniciaram o estudo. Oito mil pessoas morreram no decurso do estudo.

Os investigadores notaram que qualquer actividade física praticada contribuía para diminuir o risco de morte por doenças cardíacas.

Há muito que o exercício está ligado a uma melhor saúde cardiovascular e menor risco de obesidade. É importante observar que mesmo com quantidades reduzidas de exercício, os benefícios foram notórios.

O grupo de pessoas que manteve 10 a 59 minutos de exercício moderado, durante a semana, tinha 18 por cento menos risco de morte que o grupo de sedentários. Contabilizaram também 12 por cento menos hipótese de morrer com cancro, segundo os dados recolhidos.

“Qualquer dose de atividade física é benéfica para o nosso corpo, ainda que em quantidades mínimas”, garante à TIME um dos co-autores do estudo Bo Xi, professor e epidemiologista.

