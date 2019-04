Não precisa de beber cinco cafés para conseguir chegar revigorado(a) ao final do dia. Estas dicas naturais vão ajudá-lo(a) a ter mais energia.

Quer ter mais energia (sem recorrer ao café)? Siga estes conselhos

Não precisa de beber cinco cafés para conseguir chegar revigorado(a) ao final do dia. Estas dicas naturais vão ajudá-lo(a) a ter mais energia.

Sente-se sempre cansado(a) e sem força para fazer tudo o que planeou? Entre o trabalho, família, amigos, actividade física, saúde, é cada vez mais comum que as pessoas sintam constante fadiga e exaustão. Em vez de aumentar a dose de cafés diária ou de recorrer a suplementos energéticos, pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença.

A Universidade de Medicina de Harvard sugere formas saudáveis de recuperar a energia que vamos perdendo ao longo do dia:

Aprenda a controlar o stress

O stress consome muita energia. Quando deixamos que este afete a rotina diária, seja em relação a trabalho ou questões pessoais, estamos automaticamente a retirar energia ao nosso organismo. Para evitar que tal aconteça, procure ajuda profissional se sentir que não consegue lidar com o stress sozinho(a). Falar com um amigo ou familiar também pode ajudar a relativizar as situações. Experimente também exercícios de relaxamento como meditação ou ioga.

Reduza as tarefas diárias

Uma das principais razões da fadiga é o excesso de tarefas que se acumulam durante o dia. Da família ao trabalho, a tendência é achar que se consegue fazer tudo. Nem sempre é assim (nem tem de ser). Aprenda a priorizar, a estabelecer limites e a dizer "não". Não há problema em pedir ajuda no emprego se está sobrecarregado(a). É importante sair do trabalho e sentir que ainda lhe resta energia para o resto do seu dia.

Faça exercício

Não é novidade que o exercício é uma das melhores formas de libertar o stress e sentir-se com mais energia. Ao praticar atividade física o corpo liberta adrenalina (também denominada epinefrina) e norepinefrina, hormonas que mantêm o corpo alerta em situações que envolvam emoções fortes ou stress, como excitação ou medo. Um passeio a pé é um bom começo.

Evite fumar

É sabido que fumar prejudica a saúde e que afeta, inclusive, a energia corporal. A nicotina presente no tabaco atua como estimulante, aumentando o ritmo cardíaco e despertando a mente. Se quer ter um sono tranquilo e constante de forma a acordar com energia, fumar antes de ir para a cama pode ser uma má ideia.

Durma bem

Chega a casa cansado(a), ainda tem de cuidar da família ou acabar aquele trabalho importante, e acaba por deitar-se tarde? Este é um cenário bastante comum e igualmente prejudicial para o metabolismo do seu corpo. Dormir as horas recomendadas não só lhe permite descansar o lado físico e mental, como restabelecer a energia gasta ao longo do dia. Priorize as suas horas de sono. Se tem problemas em adormecer, desligar-se das redes sociais pode ajudar. Opte por meditar, ler um livro ou ouvir música.

Limitar o consumo de álcool e beber mais água são outras das dicas dos investigadores de Harvard para se sentir com mais energia sem recorrer ao café.

Ana Patrícia Cardoso