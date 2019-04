As opções que pode incluir na sua dieta.

Quer perder peso? Estes são os chás que deve beber

É sabido que o chá tem propriedades benéficas para a saúde. Como calmante, antioxidante ou revigorante, os diversos tipos servem diferentes propósitos.

Para quem deseja livrar-se daqueles quilos a mais, é importante saber quais o que se enquadram melhor na sua dieta, já que nem todos servem essa função. O ideal é optar por chás que aceleram o metabolismo, estimulam a queima de gordura e têm um efeito diurético, como o branco, vermelho ou verde. A nutricionista Aline Moscoso explica as diferenças e benefícios de cada tipo:

Chá branco

É o menos processado, logo possui mais polifenóis e catequinas, substâncias antioxidantes que combatem o envelhecimento e previnem doenças. Tem também outras propriedades: é diurético, estimula a queima de calorias, diminui os níveis de colesterol mau e ainda ajuda a controlar a pressão arterial.

Chá vermelho

Esta infusão acelera o metabolismo e facilita a digestão. Ajuda também a reduzir o colesterol.

Chá verde

É conhecido por ajudar no emagrecimento já que acelera o metabolismo e tem propriedades diuréticas.

Chá preto

Das quatro opções é o chá que possui menos nutrientes e o menos indicado para ajudar a perder peso. Como tem a maior concentração de cafeína dos quatro, é uma boa alternativa ao café.

Para a nutricionista, "a grande confusão surge sobretudo quando se fala de chá branco, verde ou preto, apesar do chá vermelho ser bastante consumido". Os três são feitos a partir da camélia sinensis. A diferença está na época em que a planta é colhida e no seu processamento. É isto que vai definir "a quantidade de polifenóis no chá, um antioxidante muito eficaz que ajuda também a prevenir o envelhecimento". Quanto menos processado, maior a quantidade de polifenóis.



Os vários tipos variam também na concentração de cafeína. Apesar de este estimulante estar presente em todos, o chá preto é o que concentra mais cafeína. Desta forma, quem sofre de hipertensão ou gastrite pode susbstituir o café pelo chá preto mas deve consumi-lo de forma moderada.

Ana Patrícia Cardoso