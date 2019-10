Sim, a namorada de Cristiano Ronaldo está de fato de treino, mas a maioria das peças e acessórios são de luxo. Veja quanto custam.

Quer imitar este look de Georgina Rodriguez para viajar? Terá de gastar 17 mil euros!

Desde que se tornou a companheira de Cristiano Ronaldo que a jovem espanhola, Georgina Rodriguez, de 25 anos, aprendeu a gostar do luxo e já não prescinde dele. Nós fizemos as contas e só neste visual tão desportivo e informal que escolheu para uma viagem de avião Georgina Rodriguez gastou 17262 euros.



A fotografia da espanhola à espera de um voo no aeroporto, anunciando que em breve iria ter novidades foi colocada ontem na sua conta de instagram.

Mais do que a mensagem foi o seu visual que impressionou os seus fãs, ela que é a espanhola com mais seguidores no instagram, 13,6 milhões de seguidores.



Georgina gosta de roupa informal e é o rosto de uma marca de peças desportivas e para ginásio, Alo Yoga, por isso elegeu para viajar, além de ténis.

Tudo muito confortável, simples, casual, mas mesmo assim, com acessórios incluídos, este look que muitos gostariam de copiar para as suas viagens não é acessível a qualquer bolso. Contas feitas, fica em mais de 17 mil euros.

Veja quanto custa cada peça.

As malas Louis Vuitton:

São todas da coleção 'monogram bags'. A primeira, de viagem, 'Horizon 50', custa 2,589 euros, a bolsa pequena 'multi-,pochette', 1,493 euros, e a terceira mala de mão, 'Onthego', 2,220 euros.

As calças e casaco desportivo, na nova coleção da marca Alo Yoga.

Estas peças são edição limitada: o top, 56,44 euros, as calças, 89,22 euros e o blusão, 144 euros.

Os tenis Nike Shot TL, de cerca de 170 euros.

O grande luxo:

A diferença está toda nestas jóia que Georgina Rodriguez faz questão de usar quase sempre. O anel da Cartier. A espanhola tem uma coleção invejável de relógios de luxo, entre eles um da Chopard de meio milhão de euros.

O anel da Cartier de oro branco e diamantes está à venda por 10, 400 euros, no site da famosa casa.

A maquilhagem:

Sentada na sala de espera do aeroporto Georgina Rodriguez retoca a maquilhagem com produtos da Chanel.

Com o auxílio do espelho do blush, de 73 euros, a espanhola retoca o baton 'Rouge lip', de 27 euros.





Contas feitas o visual desportivo de Georgina Rodriguez para viajar neste dia custa 17 262 euros. E aqui não contabilizámos o seu relógio, pois não dá para ver bem a marca e ela tem uma coleção de luxo. Um deles da Chopard vale meio milhão de euros.