Quer criar uma música para o Grão-Duque e ganhar três mil euros?

O desafio foi lançado pelos ministérios do Estado e da Cultura a propósito do aniversário do Grão-Duque Henri. Vai participar?

Os ministérios do Estado e da Cultura abriram recentemente um concurso para a composição de uma música a propósito do aniversário do Grão-Duque Henri, que se celebra oficialmente a 23 de junho. Segundo o executivo, o objetivo do desafio é o dar a oportunidade a todos os compositores e compositoras residentes no Luxemburgo de participar.

A música vencedora será tocada pela orquestra, na Filarmónica do Luxemburgo, no dia 23 de junho, apesar de Henri ter nascido a 16 de abril. As obras serão avaliadas por um júri independente.

De acordo com o regulamento, a música deverá ter um "estilo festivo"e a duração de quatro minutos. O(A) vencedor(a) ganhará também um prémio monetário de 3000 euros. Caso o(a) premiado(a) estiver registado como trabalhador(a) independente, será adicionado ao prémio o valor do IVA. As candidaturas podem ser feitas até ao dia 15 de março para o endereço de email: appel.musique@mc.etat.lu. Juntamente com a obra, deverão ser também enviados uma biografia e o portefólio de trabalhos com exemplos áudio e vídeo do(a) participante.

