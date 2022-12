O centro de estudos CEFIS promove em janeiro novas formações em português sobre o sistema eleitoral luxemburguês. São as formações para os chamados 'multiplicadores'.

Comunais 2023

Quer convencer alguém a votar? Formações em português em janeiro

Quem segue a formação, recebe um diploma e passa a estar preparado para informar outras pessoas sobre o sistema eleitoral luxemburguês. Falamos-lhe da formação para ‘multiplicadores’, organizada pelo Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS), que em janeiro volta a organizar sessões em portuguêss.



Com esta iniciativa, o instituto quer equipar o maior número possível de pessoas com os conhecimentos necessários sobre o processo eleitoral para que possam passar a palavra e, desta forma, promover o recenseamento para as próximas eleições comunais de junho de 2023. Foi isso que explicou à Rádio Latina Frédéric Mertz, responsável-adjunto do CEFIS.

Além do funcionamento do sistema eleitoral, a formação trabalha um aspeto específico: os argumentos em prol do recenseamento e do voto.

As próximas formações em português estão agendadas para os dias 17 e 19 de janeiro, no Instituto Camões, na cidade do Luxemburgo. Trata-se de uma formação presencial de seis horas (três cada), das 18h30 às 21h00. Quem preferir seguir a formação à distância, poderá fazê-lo nos dias 7 e 9 de fevereiro, à mesma hora, através da aplicação Zoom. Neste caso, a formação será dada em francês, com tradução para inglês. As inscrições podem ser feitas aqui.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony