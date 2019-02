Quer colocar a leitura em dia? Venha ao 19°Salão do Livro.

Destaques da Radio Latina na edição deste ano do Salão do Livro.

Decorrerá entre os dias 1 e 3 de março mais uma edição do Salão do Livro, na LuxExpo The box, inserido na 36 ª edição do Festival das Migrações, das cidadanias e da Cultura. Portugal estará representado pelos escritores Moita Fores, Rui Zink, Luís Carvalhido, Joaquim Pinto da Silva e Carlos Margarido .

Nesta 19 .ª edição voltamos a ter vários participantes, vindos de vários cantos do mundo, do peruano Walter Lingán ao russo Evgueni Vodolazkine, passando pelo luxemburguês Guy Pierlot, pela ucraniana Olena Styazhkina, pelo espanhol Loreto Urraca, pela grega Olga Ioannidou ou pelo bósnio Damir Uzunovic, entre outros.

Destaques das apresentações portuguesas na edição deste ano:

Sábado, 2 de março:

11:00 - Realiza-se o encontro com Rui Zink;

12:00 - Apresentação de Carlos Margarido;

14:00 - Encontro com Francisco Moita Flores.

Domingo, 3 de março:

11:30 - Encontro com Luís Carvalhido

14:00 - Joaquim Pinto da Silva

Para além destas apresentações, estão agendadas diversas atividades e encontros com os visitantes deste evento. A Radio Latina estará à conversa com alguns dos participantes convidados pela organização. Acompanhe a nossa emissão especial durante todo o fim de semana.

*** OUTROS DESTAQUES DO FESTIVAL ***





36ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania

A Radio Latina volta a estar presente em mais uma edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Um evento que decorre nos dias 1, 2 e 3 de março na LuxExpo, em Kirchberg.

Um encontro que demonstra a diversidade cultural existente no Luxemburgo. São três dias de muita festa, partilha, compromisso e solidariedade que não vai querer perder.

São centenas de stands de associações e enúmeros expositores que poderá encontrar durante todo o fim de semana. Sem esquecer o palco por onde passarão vários artistas ligados à música, dança e ao teatro.

A Radio Latina estará presente na 36 ª edição com um estúdio móvel a acompanhar a par e passo tudo o que se irá passar neste certame.

Uma emissão especial com a presença dos locutores, jornalistas e equipas de fim semana, que estarão à conversa com vários convidados ao longo dos três dias.

E como habitualmente contamos consigo, venha visitar-nos.

