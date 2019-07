O concurso, financiado pela União Europeia, tem como objetivo incentivar a participação das mulheres na política.

Quénia elege primeira mulher 'Presidente' num programa de TV

Os quenianos vão 'votar' na primeira mulher 'presidente' do Governo por mensagens telefónicas. No programa "Sra. Presidente", do canal privado KTN, está no ar desde janeiro, mais de mil mulheres dos 20 aos 70 anos de diferentes etnias competiram e treinaram para serem a próxima presidente do Governo. Este país que nunca teve uma líder feminina.

Esta quarta-feira, será a final e estão apenas cinco a competir pelo cargo mais importante do Quénia. O projeto teve a produção da Media Focus on Africa e foi financiado pela União Europeia.

As finalistas, que são de diferentes religiões e etnias, oriundas de várias partes do Quénia, encontraram-se com o Presidente do país, Uhuru Kenyatta, no palácio presidencial, e tiveram que fazer testes para demonstrar as suas capacidades sociais e de liderança, confiança, eloquência e participaram ainda em debates eleitorais.

We wish to extend our deepest gratitude to all the outstanding women that participated in Ms President auditions in Nairobi today. The future only looks bright for women in leadership because of your dedication!#MsPresident #Nairobi #auditions pic.twitter.com/7PDtYVvAAP — Media Focus on Africa (@Media_Focus) 23 de novembro de 2018

Segundo a agência Efe, a Constituição do Quénia, de 2010, estabelece que devem ser tomadas medidas para que não mais de 2/3 dos lugares parlamentares possam ser ocupados por pessoas do mesmo sexo, e requer que a lei deve ser aplicada em assembleias locais e no órgão eleitoral.



Nas últimas eleições de 2017, todos os candidatos eram homens, e dos 47 governadores provinciais que existem no Quénia, apenas três são mulheres.

