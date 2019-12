A jovem tem apenas 14 anos mas já é uma das vozes suecas contra o bullying e assédio sexual.

Quem é Beata Thunberg, a irmã feminista de Greta?

O gene ativista parece estar na família Thunberg. Greta, 16 anos, é a jovem sueca mais conhecida do mundo e a sua cruzada contra as alterações climáticas já levou às ruas milhões de pessoas, em vários países. A sua irmã Beata parece seguir-lhe as pisadas.

Na sexta-feira passada, 6, Greta reuniu meio milhão de pessoas na Marcha peli Clima em Madrid, que decorreu durante a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climática. A jovem chegou, inclusive, a estar nomeada para o Prémio Nobel da Paz de 2019, mas perdeu para o primeiro-ministro da Etiópia, Abiv Ahmed Ali.

Com Greta a viajar pelo mundo pela sua causa, Beata, a irmã dois anos mais nova, tem chamado a atenção na Suécia. Isto porque a adolescente já se tornou uma das vozes contra o bullying e assédio sexual, baseando-se da própria experiência.

Beata foi uma das mais afetadas pela fama da irmã. Quem o disse foi Greta, numa entrevista ao jornal sueco, Dagens Nyheter. "Quem mais sofre é a minha irmã. Ela tem 13 anos e precisa suportar assédio e ódio sistemáticos. As pessoas que escrevem esses comentários e me ameaçam, fazem isso para toda a minha família, incluindo ela. A diferença é que eles estão sempre em casa e eu estou sempre viajando, sem acesso a esses comentários", explicou.

"Ela não tem nenhum tipo de apoio. A melhor maneira de me ajudar agora é apoiar minha irmã. Não porque ela é minha irmã, mas porque ela é uma pessoa maravilhosa e forte", disse Greta sobre a irmã.

Música como arma

Beata tem conseguido trilhar o seu caminho através da música, seguindo os passos da mãe, a mezzo-soprano Malena Ernman, conhecida na Europa por representar a Suécia na Eurovisão, em 2009.

A jovem lançou 'Bara Du Vill', uma música original que denuncia o assédio, e tem ido cantar a vários programas de televisão.

Para além disso, é também o rosto dos livros da saga "Handbook for Superheroes" (Manual para Super-heróis), escrito pelo autor Elias Våhlund, que se concentra no tema do bullying. A saga foi traduzida para 17 línguas e Beata viajou numa digressão de marketing internacional.

No Instagram, já conta com 14 mil seguidores e apresenta-se como amante de música, dança e "abraços calorosos". A jovem publica vários vídeos dos espetáculos que tem feito.

Mesmo longe de casa, Greta já se assumiu como uma das maiores fãs da irmã. A jovem publicou a música da irmã com a legenda: "Tão orgulhosa da minha irmã super talentosa. Oiçam a nova música dela no Spotify".

Viver com a doença

As duas irmãs Thunberg foram diagnosticadas com distúrbios mentais que a mãe, Malena, apelidou de "superpoderes", no livro que escreveu, 'Cenas do Coração'. Na publicação, a família relembra os primeiros tempos dos diagnósticos, em que Greta e Beata começam a ser vítimas das suas perturbações mentais.

Greta foi diagnosticada com síndrome de Asperger, TOC e mutismo seletivo aos 10 anos. Aos 12, Beata foi diagnosticada com TDAH com traços de Asperger, Transtorno Obsessivo-Compulsivo e TOD (Transtorno de Oposição Desafiante) , que desencadeia episódios de raiva.

No livro, a mãe reconhece que Beata tem, por vezes, um "comportamento difícil de controlar" e fala de episódios de "escuridão e pânico".

Greta já afirmou que o síndrome de Asperger é uma "vantagem" ou um "presente" nesta luta contra as alterações climáticas. "Faz-te pensar de forma diferente, 'fora da caixa' e, nesta luta, o que precisamos é de pessoas que pensem assim, que pensem em formas diferentes de agir", disse no programa de televisão 'This Morning'.

Enquanto a irmã está completamente focada na causa ambiental, Beata poderá tornar-se uma jovem feminista importante, avisa a mãe.

A mezzo-soprano contou, no seu livro, que a filha mais nova não consegue entender porque "os meninos valem mais do que as meninas e por que suas realizações recebem mais aplausos, ou por que seus discursos são mais ouvidos."

Malena respondeu que "são as estruturas patriarcais da sociedade" mas parece que a resposta não satisfez Beata.





