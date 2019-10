O ovelha amanteigado Monte da Vinha, de Arraiolos, foi um dos grandes vencedores, entre 3800 queijos de 42 países.

Queijo português leva medalha de ouro nos World Cheese Awards

O ovelha amanteigado Monte da Vinha, de Arraiolos, foi um dos grandes vencedores, entre 3800 queijos de 42 países.

No mercado dos queijos este é o acontecimento do ano. A 32ª edição dos World Cheese Awards decorreu, no fim de semana passado, em Bergamo, Itália, onde estiveram em competição mundial 3800 queijos, de 42 países de seis continentes.

Uma das marcas portuguesas levou uma cerca de 300 medalhas de ouro para casa.

Trata-se do queijo de ovelha amanteigado Monte da Vinha, no Vimieiro, concelho de Arraiolos. Este queijo ganhou o principal galardão numa prova cega com 300 especialistas, que durante dois dias 'experimentou' queijos em 84 mesas. Foi a primeira vez que a marca concorreu ao certame, onde o seu ovelha amanteigado, foi ainda oficialmente considerado o 'melhor queijo português' da competição.

O queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Monte da Vinha, é fabricado com leite cru de ovelha, sal e cardo. Tem 70 gramas e é 100% artesanal.

A Queijaria Monte da Vinha foi fundada há dez anos e tem uma equipa formada apenas por mulheres. A empresa exporta 20% da sua produção total, ou seja, mil queijos por semana.

O grande vencedor

O primeiro prémio dos World Cheese Awards foi para o o queijo azul norte-americano Rogue River Blue, um orgânico de leite de vaca. Foi o primeiro produto dos EUA a vencer em três décadas de certame.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.