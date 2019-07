É a banda mais antiga a conseguir este feito.

Queen. Vídeo de "Bohemian Rhapsody" atinge mil milhões de ‘views’ no YouTube

Não há dúvida que os Queen são uma das bandas mais emblemáticas do século XX. E agora bateram um novo recorde inédito.

São a primeira - e única - banda antes de 1990 a chegar aos mil milhões de "views" no Youtube. Outros artistas mais jovens, como Ed Sheeran ou Justin Bieber, também atingiram os mil milhões.

Lançado em novembro de 1975, 'Bohemian Rhapsody' foi um sucesso e dominou o "Top of the Tops", no Reino Unido, segundo a Variety.

O êxito renovado da música com 44 anos deixou Brian May e Roger Taylor, membros da banda, muito honrados "honrados". "Queremos agradecer-vos a todos e celebrar com os nossos fãs", disseram. Para isso, a banda britânica disponibilizou uma versão remasterizada do vídeo, que já se encontra disponível na plataforma.

Sucesso no cinema

"Bohemian Rapsody", lançado em novembro de 2018, foi um sucesso de bilheteira e garantiu o Óscar de Melhor Ator a Rami Malek, pelo retrato fiel de Freddie Mercury. O guião focou-se no percurso do ícone da música, desde o começo do grupo até à inesquecível performance no concerto "Live Aid", em 1985.

O filme também apresentou os Queen às camadas mais jovens, aumentando, assim, o número já considerável de fãs em todo o mundo.